¿Cuántas veces se definió LaLiga en un Clásico?

La historia marca que el Real Madrid y el FC Barcelona se han disputado la mayoría de los títulos de LaLiga en sus más de 90 años de historia, pero solamente una vez en estos años un Clásico ha decidido matemáticamente al campeón liguero.

Es cierto que muchos enfrentamientos entre estos dos titanes han sentenciado prácticamente la competencia a favor de uno o el otro, pero la realidad es que eso queda pura y exclusivamente fijado en el imaginario popular. Mientras haya chances matemáticas para más de un equipo, no hay campeón.

FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRID | HAITHAM AL-SHUKAIRI/GettyImages

El único antecedente data de la temporada 1931/32, y el mismo está plagado de particularidades. En esa oportunidad fue el Real Madrid, por entonces denominado Madrid FC, quien aseguró su título en un Clásico ante el FC Barcelona.

El Madrid había tenido que cambiar su denominación, al igual que otros clubes, al ser esta la primera temporada disputada bajo la proclamada Segunda República Española, que prohibió las referencias a la realeza. El equipo tenía al portero Ricardo Zamora como una de sus máximas figuras y ganó el campeonato de manera invicta, con 10 victorias y 8 empates. El segundo fue el Athletic Club, mientras que tercero terminó el Barcelona.

Esta fue la primera liga del Real Madrid, que a esta altura de la historia acumula 36 coronas, ubicándolo así como el máximo ganador de LaLiga.

En esta oportunidad, el FC Barcelona tiene la posibilidad de igualar esta particular estadística: en la jornada 35 de la temporada 2025/26 recibirá al Real Madrid con la mesa servida para la fiesta, ya que empatando o ganando se proclamará campeón y celebrará su liga número 29. El equipo de Hansi Flick buscará terminar el trabajo, mientras que los de Álvaro Arbeloa llegan a este encuentro tras una semana de hechos escandalosos puertas adentro de Valdebebas.