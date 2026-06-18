¿Cuánto cobran los jugadores de la USMNT por participar en el Mundial 2026?

La capacidad de la FIFA para generar grandes ingresos ha acaparado los titulares últimamente, dado el precio sin precedentes de las entradas para el Mundial 2026. Sin embargo, el organismo rector del fútbol también tiene que repartir el dinero, incluyendo una suma considerable para cada una de las 48 naciones participantes.

Esto significa que algunos jugadores se llevan una ganancia considerable.

A finales de abril, la FIFA aumentó su distribución financiera para el torneo, entregando a cada federación 12,5 millones de dólares, que incluyen 10 millones de dólares para la clasificación al torneo, un aumento con respecto a los 9 millones de dólares prometidos inicialmente y 2,5 millones de dólares para los preparativos, un aumento con respecto a los 1,5 millones de dólares anteriores.

Además de esa compensación garantizada, cada equipo recibe una suma en función de su rendimiento. Los campeones del mundo obtienen un premio adicional de 50 millones de dólares, mientras que los subcampeones se llevan 33 millones. La compensación disminuye progresivamente, pero incluso los equipos eliminados en la fase de grupos reciben un premio de consolación de 9 millones de dólares, según USA Today .

Final de la Copa del Mundo Premios en metálico basados ​​en el rendimiento Campeones 50 millones de dólares Subcampeones 33 millones de dólares Tercer lugar 29 millones de dólares Cuarto lugar 27 millones de dólares Cuartos de final 19 millones de dólares Octavos de final 15 millones de dólares Ronda de 32 11 millones de dólares Fase de Grupos 9 millones de dólares

La FIFA paga directamente a cada federación, y estas deciden cuánto pagan a sus jugadores. La Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF) firmó convenios colectivos históricos con las selecciones nacionales masculina y femenina en 2022, igualando la remuneración por primera vez. Estos convenios, vigentes hasta 2028, convirtieron a la USSF en el primer organismo rector nacional en comprometerse a pagar salarios equivalentes a ambos sexos, incluyendo los ingresos de la Copa Mundial de la FIFA masculina de este verano.

Los sindicatos de jugadores de fútbol de Estados Unidos acordaron aunar los premios en metálico de las Copas Mundiales masculinas y femeninas (2026 y 2027). El 20% de ese dinero se destina a la propia federación, mientras que los 52 jugadores (26 hombres y 26 mujeres) se reparten el 80% restante a partes iguales.

Así pues, en lo que respecta al Mundial 2026, los jugadores de la selección de Estados Unidos (USMNT) compartirán sus premios con las jugadoras de la selección femenina (USWNT). El mismo principio se aplicará en el Mundial Femenino de 2027, donde las jugadoras de la USWNT compartirán sus premios con los jugadores de la USMNT.

Según esta estructura salarial, esto es lo que cada jugador de la selección nacional de Estados Unidos (USMNT) podría ganar este verano en la Copa Mundial de 2026.

¿Cuánto podría ganar cada jugador de la selección estadounidense este verano?

Folarin Balogun marcó doblete en su debut mundialista | Richard Heathcote/GettyImages

Suponiendo que lo que el convenio colectivo denomina "premios del Mundial" incluya la compensación inicial garantizada de 12,5 millones de dólares, además de cualquier suma que la selección masculina de Estados Unidos (USMNT) gane este año en función de su rendimiento, tanto los jugadores de la USMNT como los de la selección femenina (USWNT) podrían ganar una buena suma de dinero, especialmente si la USMNT llega lejos en el torneo que se celebra en casa.

Incluso si la selección masculina de Estados Unidos queda eliminada en la fase de grupos, algo cada vez más improbable dado el formato extendido del torneo y la contundente victoria por 4-1 en el partido inaugural del viernes contra Paraguay, los jugadores de la selección estadounidense se embolsarán colectivamente 21,5 millones de dólares, una suma compuesta por los 12,5 millones de dólares de compensación garantizada y los 9 millones de dólares del premio de consolación por haberlo intentado.

Luego, el 80% de esa enorme suma se divide a partes iguales entre los equipos femenino y masculino. Cada uno de los 52 jugadores se embolsa aproximadamente 330.500 dólares.

Si los estadounidenses avanzan pero finalmente pierden en la ronda de 32, lo que el equipo considerará en gran medida un fracaso, cada jugador se irá con alrededor de $361,500 en su bolsillo, mientras que una eliminación en la ronda de 16, la ruta de salida más común para la selección masculina de Estados Unidos históricamente, hará que un jugador de la selección de fútbol de Estados Unidos gane aproximadamente $423,000.

Si la selección estadounidense avanza a los cuartos de final, algo que el equipo solo ha logrado una vez en la era moderna de la Copa del Mundo, entonces cada jugador podría embolsarse alrededor de 484.500 dólares.

Si los estadounidenses logran asombrar al mundo y alzar el trofeo el 19 de julio, los jugadores ganarán casi un millón de dólares cada uno, como si alcanzar la gloria mundial no fuera suficiente incentivo.

Final de la Copa del Mundo Pago (por jugador de fútbol estadounidense) Campeones $961.538,46 Subcampeones $700,000 Tercer lugar $638,461.53 Cuarto lugar $607,692.30 Cuartos de final $484.615,38 Octavos de final $423.076,92 Ronda de 32 $361.538,46 Fase de Grupos $330.769,23

Según el convenio colectivo, cada jugador de la selección estadounidense incluido en la lista para el partido del Mundial recibirá 10.000 dólares, lo que equivale a 30.000 dólares solo por figurar en la lista durante la fase de grupos de este verano.

Los jugadores de las selecciones masculina y femenina de Estados Unidos también compartirán una parte de los ingresos de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) provenientes de la indumentaria y los patrocinios del Mundial, en otro acuerdo sin precedentes. Si los ingresos de la federación se sitúan entre 55 y 75 millones de dólares, los jugadores recibirán colectivamente el 10%. Este porcentaje aumenta al 15% si los ingresos superan los 75 millones de dólares. Dicho porcentaje se reparte a partes iguales entre los jugadores y las jugadoras.

Este dinero puede cambiarles la vida a muchos jugadores de la selección estadounidense. Por ejemplo, el centrocampista Sebastian Berhalter recibe 480.000 dólares anuales garantizados con los Vancouver Whitecaps de la MLS, según la Asociación de Jugadores de la MLS . Tiene la posibilidad real de duplicar con creces sus ingresos anuales. El portero titular Matt Freese recibe 795.833 dólares garantizados con el New York City FC de la MLS.