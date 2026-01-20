¿Cuánto dinero le corresponde a Monterrey por el traspaso de Germán Berterame?

El traspaso de Germán Berterame a Inter Miami CF está a punto de concretarse y no solo representa un movimiento deportivo de alto impacto, sino también una operación financiera relevante. La transferencia se cerrará en 15 millones de dólares, cifra que será distribuida entre varios clubes con derechos económicos.

El principal beneficiado será Monterrey, actual dueño de la mayor parte de la carta del delantero. Rayados recibirá el 70 por ciento del monto total, lo que equivale a 10.5 millones de dólares, una inyección económica considerable que fortalece su balance financiero en pleno torneo.

🚨🤠🦩 Germán Berterame a Inter Miami con principio de acuerdo total



->Acuerdo verbal con Monterrey

->Transferencia por 15MDD

->Rayados se queda con 70%; Atlético de Madrid con 20% y San Luis con 10%

->Berte firmaría por 4 años



DETALLES.https://t.co/OCYAnSZKKY — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) January 20, 2026

Este ingreso no es menor para Monterrey, considerando que se trata de una venta directa y en una sola exhibición. El club regiomontano apostó fuerte por Berterame y, tras consolidarlo como referente ofensivo, capitaliza su salida con una cifra que permite pensar en refuerzos inmediatos o en equilibrio presupuestal.

El segundo club involucrado en el reparto es el Atlético de Madrid, que conserva un porcentaje de los derechos económicos del jugador. El conjunto colchonero percibirá el 20 por ciento de la transferencia, lo que se traduce en 3 millones de dólares, ingreso relevante por un futbolista que ya no forma parte de su plantilla.

Para el Atlético de Madrid, este tipo de operaciones confirma el valor de su modelo de formación y proyección. Aunque Berterame no logró consolidarse en el primer equipo, su desarrollo posterior permitió al club español mantener participación económica en un movimiento internacional de alto perfil.

Monterrey v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El último beneficiado es el Atlético de San Luis, institución que también conservaba un porcentaje del pase. El club potosino cobrará el 10 por ciento del traspaso, es decir, 1.5 millones de dólares, una cifra significativa para su realidad financiera y planificación deportiva.

Este reparto evidencia cómo los acuerdos de copropiedad siguen teniendo peso en el mercado actual. San Luis, sin estar directamente involucrado en la negociación final, obtiene recursos frescos que pueden ser reinvertidos en estructura, plantel o desarrollo de talento joven dentro del proyecto.

En lo contractual, Berterame firmará con Inter Miami por cuatro años, con una mejora salarial importante respecto a su etapa en México. El delantero se convertirá en una de las apuestas ofensivas del club estadounidense, que continúa invirtiendo fuerte para consolidar su proyecto deportivo en la MLS.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX