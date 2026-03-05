¿Cuánto dinero obtendrá el Manchester United por las ventas en el próximo mercado de fichajes?

El Manchester United comienza a diseñar su estrategia financiera de cara al próximo mercado de verano. Dentro de la planificación deportiva del club inglés, la directiva contempla generar recursos importantes mediante la salida de algunos futbolistas que actualmente no forman parte central del proyecto deportivo.

La prioridad de la institución es equilibrar su estructura económica mientras se preparan movimientos importantes en la plantilla. En ese contexto, la directiva de los Red Devils calcula que podría obtener aproximadamente 80 millones de euros en ingresos iniciales provenientes de dos operaciones que ya se encuentran encaminadas.

🚨 Manchester United are optimistic to get up to €80m total package from Højlund and Rashford permanent exits in June.



€6m already paid by Napoli + €44m buy clause, confidence to get it activated.



Barça in advanced talks for €30m Rashford deal.



🎥➕ https://t.co/MyLeJaFLqY pic.twitter.com/z7SYSbMWJS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 5, 2026

Los futbolistas involucrados en estas posibles transferencias son Marcus Rashford y Rasmus Højlund. Ambos jugadores se encuentran actualmente en situaciones contractuales que podrían derivar en traspasos definitivos durante el verano europeo, generando un ingreso relevante para las arcas del club de Old Trafford.

El caso de Marcus Rashford se vincula directamente con el FC Barcelona. El atacante inglés se encuentra cedido al conjunto catalán, y dentro del acuerdo firmado entre ambas instituciones existe una opción de compra que podría activarse al finalizar la temporada.

Dicha cláusula contempla una operación cercana a los 30 millones de euros. Si el Barcelona decide ejecutar la opción de compra, el Manchester United recibiría esa cantidad como parte del traspaso definitivo del delantero, quien ha sido uno de los nombres destacados del futbol inglés en los últimos años.

FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del Rey | NurPhoto/GettyImages

Por otro lado, el segundo movimiento que forma parte de esta proyección financiera corresponde al delantero danés Rasmus Højlund. El atacante se encuentra actualmente cedido al Napoli, club que ha mostrado interés en mantenerlo dentro de su plantilla más allá del préstamo actual.

Dentro del acuerdo entre ambas instituciones también se estableció una opción de compra. En este caso, el Napoli podría adquirir definitivamente al futbolista por una cifra de 44 millones de euros, monto que se sumaría al costo inicial de seis millones que el club italiano ya pagó por la cesión.

Si ambas operaciones se concretan, el Manchester United alcanzaría una recaudación cercana a los 80 millones de euros. Este ingreso representaría un margen financiero importante para afrontar nuevas inversiones en el mercado de fichajes y reforzar posiciones clave dentro del equipo.

El club inglés se encuentra en una fase de reestructuración deportiva que implica evaluar cuidadosamente el futuro de varios jugadores. La posibilidad de liberar masa salarial y generar ingresos mediante transferencias forma parte de la estrategia que busca fortalecer el proyecto competitivo.