¿Cuánto dinero puede ingresar Cruz Azul cortesía de Diber Cambindo?

El torneo anterior, Diber Cambindo se robó la Liga MX. El colombiano pasó de ser un caos dentro de Cruz Azul a convertirse en el campeón de goleo del fútbol mexicano. Siendo el caso, el '9' tuvo enorme mercado, sin embargo, el área deportiva del Necaxa apostó por la continuidad del atacante dentro de su plantilla.

Es claro que dentro del Necaxa han cometido un error. El nivel deportivo del atacante se ha caído de forma radical. Lo anterior se suma a una cantidad importante de lesiones. Siendo el caso, la directiva de los 'Rayos' no quiere fallar una vez más y es por ello que abren la puerta al traspaso total de Diber en el invierno.

Ante dicha posibilidad, uno de los beneficiados apunta a ser Cruz Azul. De acuerdo con el reporte de Gerardo González, los de la capital del país siguen siendo dueños de una parte importante de la carta del delantero. Siendo claros, en La Noria tienen el 60 por ciento de los derechos federativos del jugador en su poder.

20 por ciento más pertenece a Necaxa y el 20 por ciento que resta está en poder del jugador y su manejo. Siendo el caso, el club de la capital de México entiende que ante la posible venta del atacante, en el corto plazo ingresará varios millones de dólares a sus arcas.

La información afirma que dentro del Necaxa estiman una venta final en torno a los 6.5 millones de dólares. De el caso, Cruz Azul ingresaría casi 4 millones de dólares por el colombiano. Los mismos son adicionales al dinero que ya ha pagado Necaxa en su momento por el 20 por ciento de la carta de Diber.

En algún punto se especuló que el jugador podría volver a La Noria. Ese escenario luce muy lejano, casi que imposible.