¿Cuánto dinero recibe el campeón de la Copa del Mundo 2026?

Para la vigente edición de la Copa del Mundo 2026, la FIFA confirmó que distribuirá 871 millones de dólares entre las 48 selecciones participantes, una suma nunca antes alcanzada en la competencia.

El incremento responde tanto a la ampliación del certamen, que pasó de 32 a 48 combinados, como a la organización compartida entre México, Estados Unidos y Canadá, una logística más compleja y costosa que en mundiales anteriores.

FIFA World Cup 2026 Official Draw - Official Match Schedule Announcement | Dan Mullan/GettyImages

Un premio histórico para el campeón

La selección que se consagre campeona del mundo recibirá 50 millones de dólares por levantar el trofeo, el monto más elevado otorgado por la FIFA desde la creación del torneo.

Sin embargo, la recompensa total será todavía mayor. Cada seleccionado clasificado tiene asegurados 12,5 millones de dólares desde antes del debut: 10 millones por obtener el boleto mundialista y otros 2,5 millones destinados a cubrir gastos de preparación, campamentos de entrenamiento, viajes y organización.

De esta manera, el campeón embolsará al menos 62,5 millones de dólares, sin contar acuerdos comerciales, patrocinios o premios adicionales que cada federación pueda negociar de manera independiente.

A su vez, el combinado que pierda la final del 19 de julio se quedará con el subcampeonato, las medallas de plata y un premio de 33 millones de dólares, una cifra que también representa un récord para un equipo que no logra levantar el trofeo.

Una evolución constante

El crecimiento de los premios mundialistas fue sostenido durante las últimas décadas. En el Mundial de 1986, el campeón percibía apenas 2,2 millones de dólares. Cuatro décadas después, la cifra se multiplicó más de veinte veces.

🏆 FIFA World Cup Winner Prize



2026: Winner - $50M

2022: 🇦🇷 Argentina - $42.2M

2018: 🇫🇷 France - $38.1M

2014: 🇩🇪 Germany - $35.1M

2010: 🇪🇸 Spain - $30.1M

2006: 🇮🇹 Italy - $12.2M

2002: 🇧🇷 Brazil - $8.5M

1998: 🇫🇷 France - $6.4M

1994: 🇧🇷 Brazil - $4.5M

1990: 🇩🇪 West Germany -… — World of Statistics (@stats_feed) June 24, 2026

En la edición de Qatar 2022, la selección argentina obtuvo 42,2 millones de dólares y la bolsa total ascendió a 727 millones. Para 2026, el fondo general aumentó cerca de un 20%, estableciendo un nuevo techo para el fútbol de selecciones.

Además de definir al mejor equipo del planeta, el Mundial de 2026 entregará una recompensa económica sin precedentes. Desde la FIFA sostienen que este esquema de distribución busca impulsar el crecimiento del fútbol en todo el mundo.

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