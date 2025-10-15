¿Cuánto dinero tendría que invertir América para fichar a Mauro Icardi?

Como ya se ha mencionado en este espacio, el nombre de Mauro Icardi ha comenzado a sonar con fuerza en el entorno del Club América. El delantero argentino estaría viviendo sus últimos días como jugador del Galatasaray. Ante este panorama, su entorno considera que la Liga MX sería una opción atractiva, tanto en lo deportivo como en lo económico.

Hasta el momento, la directiva azulcrema no ha dado una respuesta definitiva al ofrecimiento. La prioridad en Coapa está puesta en cerrar bien el torneo actual, y no será hasta que termine la competencia cuando el club tome una decisión sobre si ir o no por el atacante argentino.

Difícil de costear para Club América: este es el salario que gana Mauro Icardi en Galatasaray 🦅 🔥https://t.co/aKURxKlfzn — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 14, 2025

Eso sí, la dirigencia deportiva del América debe tener claro que fichar a Icardi implicaría una inversión considerable. Para contratarlo, tendrían que ofrecerle un salario superior al que actualmente percibe Allan Saint-Maximin, quien es el jugador mejor pagado de la plantilla.

Galatasaray SK v Konyaspor - Trendyol Süper Lig | Seskim Photo/MB Media/GettyImages

Icardi es el cuarto mejor salario dentro del Galatasaray, con un ingreso anual de 10 millones de euros. Esta cifra sólo está por debajo de los sueldos de figuras como Victor Osimhen, Ilkay Gündogan y Leroy Sané, todos jugadores de primer nivel.

Está claro que en Coapa no pueden igualar ese salario. Hoy por hoy, el límite lo marca Allan, quien gana poco más de 3.5 millones de dólares al año. En su momento, el tope histórico lo impuso Guillermo Ochoa, con 4.5 millones anuales.

Lo que juega a favor del América es la situación contractual de Icardi. Su vínculo con el Galatasaray termina en verano, por lo que podría ser adquirido en invierno a bajo costo o fichado como agente libre a partir de julio.