¿Cuánto dinero tendría que invertir el América en el fichaje de Raphael Veiga?

El Club América tiene claro que, si desea dar un golpe real en el mercado internacional, deberá hacerlo con una inversión histórica. El nombre que concentra ese deseo es el de Raphael Veiga, actual capitán del Palmeiras y objetivo prioritario para reforzar el proyecto deportivo en Coapa.

La pregunta no es si América quiere a Veiga, sino cuándo y cómo podrá ejecutar una operación de este calibre. Desde Brasil, Palmeiras ha sido firme en su postura: el mediocampista no saldrá por una cifra menor a los 10 millones de dólares, aunque el rango podría escalar hasta los 13 millones según la fórmula final del acuerdo.

🚨Negociaciones en curso del @ClubAmerica con Palmeiras por Raphael Veiga por la cantidad cercana a los 13MDD🚨🦅👀



•El salario del brasileño ronda los 2.7MDD-3MDD



•Hay otras ofertas en la mesa de Gremio y la MLS



Vía: @Leonlec . #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/ByAPFviKCA — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) January 21, 2026

Ese precio de transferencia es solo la primera barrera. A ello se suma el salario del jugador, que ronda los tres millones de dólares anuales. Para el fútbol mexicano, y aun para un club con la capacidad financiera del América, se trata de un contrato que obliga a replantear estructuras salariales internas.

Veiga no es un refuerzo más. Es el líder futbolístico y emocional de Palmeiras, un jugador probado en instancias decisivas y con perfil de mediapunta tradicional, justo el tipo de futbolista que el técnico André Jardine considera clave para potenciar el funcionamiento ofensivo de las "Águilas".

Por ello, el movimiento se perfila como complejo y de largo aliento. Palmeiras no tiene urgencia por vender, mientras que América debe analizar con precisión el momento adecuado para ejecutar una inversión tan alta sin comprometer su equilibrio financiero ni deportivo en el corto plazo.

FBL-LIBERTADORES-PALMEIRAS-LIGA | MIGUEL SCHINCARIOL/GettyImages

En Coapa saben que una operación así no se decide de un día para otro. Además del costo directo, existen variables como comisiones, primas de fichaje y la duración contractual. Todo ello eleva la cifra global a un punto donde la apuesta debe ser prácticamente segura.

De concretarse, el fichaje de Veiga igualaría o incluso superaría lo que América invirtió el verano pasado por Allan Saint-Maximin. Aquella llegada marcó un precedente en términos económicos y mediáticos, y sentó las bases para pensar en operaciones de similar magnitud.

Por ahora, el escenario es de análisis y cautela. Raphael Veiga es el sueño de Jardine, pero también un desafío financiero mayúsculo. América deberá decidir si este invierno es el momento indicado para apretar el acelerador o si la operación deberá esperar a un contexto más favorable.

