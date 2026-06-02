¿Cuánto ganará Cruz Azul en premio monetario por sus seleccionados en el Mundial 2026?

Las selecciones nacionales dieron a conocer sus listas definitivas de 26 futbollistas para disputar el Mundial 2026. Para este certamen, la Liga MX aportó un total de 26 jugadores: 12 para la selección mexicana y 14 para los combinados de Panamá, Colombia, Ecuador y Uruguay.

El equipo mexicano que aportó más elementos para el Mundial fue Chivas de Guadalajara, con un total de cinco.

Por su parte, Cruz Azul prestará a dos de sus figuras para el certamen. Erik Lira jugará con la selección mexicana, mientras que Willer Ditta fue incluido de última hora en la convocatoria de Colombia.

¿Pero cuánto dinero recibirá la Máquina Celeste por sus seleccionados? A continuación te lo contamos.

El dinero que ganaría Cruz Azul por sus seleccionados al Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, informó que el Programa de Ayudas a Clubes (CBP) repartirá una cifra récord de 355 millones de dólares a los clubes por la liberación de sus futbolistas para jugar el Mundial 2026.

El organismo explicó que el dinero será repartido a los clubes en un esquema de pago por día y por jugador. Existe un monto de participación diario que se multiplica por los días que el futbolista pase en el torneo.

Este período comprende desde que el jugador fue liberado para sumarse a la concentración previa a la competencia hasta la fecha de su último partido.

South Korea v Ivory Coast - International Friendly | Marc Atkins/GettyImages

La FIFA no ha confirmado oficialmente el monto de participación diario que se pagará a los clubes por cada futbolistas, aunque diversos medios han reportado que este ascendería a una cifra cercana a los 11 mil dólares.

En este sentido, los clubes recibirían un pago garantizado por cada seleccionado de alrededor de 250 mil dólares. Esta cifra contemplaría 10 días de concentración anteriores al arranque del torneo y una eliminación en fase de grupos.

Willer Ditta y Erik Lira, los dos convocados de Cruz Azul para el Mundial 2026 | Manuel Velasquez/GettyImages

El pago mínimo garantizado de Cruz Azul sería de cerca de 500 mil dólares. En caso de que las selecciones de México y Colombia avancen a la siguientes rondas, su pago seguiría aumentando.

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