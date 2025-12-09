Chivas ha cerrado oficialmente el fichaje de Ángel Sepúlveda, quien se unirá al Guadalajara en cuanto finalice su participación con Cruz Azul en la Copa Intercontinental. El delantero mexicano se convierte así en el refuerzo ofensivo elegido por la directiva rojiblanca para fortalecer el ataque de cara al 2026.

El acuerdo entre clubes quedó totalmente definido: la transferencia será por 3.5 millones de dólares, cifra fija pactada entre ambas instituciones. Además, se incluyó un millón de dólares adicional en bonos que dependerán del rendimiento del futbolista durante su etapa en el rebaño sagrado.

🚨🐐 CONFIRMADO. Ángel Sepúlveda será nuevo jugador de Chivas de Guadalajara.



->Transferencia definitiva por 3.5MDD + 1MDD en bonos

->Firmará por 2 años

->Acuerdo verbal, en cuanto 🚂 quede eliminado de Intercontinental, reporta con 🐐



DETALLES.

Con el jugador todo está arreglado. Sepúlveda firmará un contrato de año y medio, el cual podría extenderse seis meses más si cumple ciertos objetivos individuales y colectivos establecidos en las cláusulas. La estructura del acuerdo refleja la confianza que Chivas deposita en él y, al mismo tiempo, la intención de proteger la inversión realizada.

El traspaso se hará oficial una vez que Cruz Azul concluya su participación en el torneo internacional que se disputa en Qatar. Hasta entonces, Sepúlveda permanecerá concentrado con los de la capital del país para disputar la Copa Intercontinental, certamen en el que se mantiene como uno de los hombres clave del equipo.

Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Para Chivas, la llegada de Sepúlveda representa un movimiento estratégico en un mercado donde buscaron añadir experiencia, movilidad y gol. El atacante ha tenido un notable rendimiento reciente y se convirtió en pieza fundamental de Cruz Azul durante los últimos torneos, lo que despertó el interés del club tapatío.

El jugador, por su parte, mostró plena disposición para unirse al rebaño. El proyecto deportivo, el rol que tendrá en la ofensiva y la insistencia de la directiva rojiblanca influyeron para que aceptara el desafío de defender una de las camisetas más pesadas del país.

Cuando Chivas anuncie su incorporación, será el primer gran movimiento ofensivo del club rumbo al próximo semestre. Sepúlveda buscará consolidarse rápidamente, responder a la inversión realizada y aportar soluciones inmediatas a un equipo que exige protagonismo y resultados.