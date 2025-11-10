¿Cuánto tendría que invertir el América para fichar a Guido Rodríguez?

Si bien es cierto que el América sigue en plena batalla dentro de la Liga MX, los de la capital del país ya perfilan el camino a seguir de cara al mercado de invierno. Tanto el área deportiva como el cuerpo técnico del club entienden que se requiere una renovación en el plantel para elevar el rendimiento del mismo.

Una de las zonas del campo donde los de la capital del país son vulnerables es el centro de la cancha. Si bien es cierto que el América goza de grandes jugadores para la creación de juego, no cuentan con un recuperador de pelota confiable, por lo que, el club podría aspirar al retorno de un ganador de todo con el equipo.

Guido Rodríguez está en el radar del América, pero deberá hacer un GRAN esfuerzo para tenerlo en 2026https://t.co/DKJXQCK8vS — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 10, 2025

Una vez más Guido Rodríguez es opción para retornar al nido. El América sondeó su fichaje sin éxito el pasado verano. Ahora el club se alista con el fin de buscar la revancha en el invierno. El escenario ha cambiado en favor de los de la capital del país, pues tanto el West Ham United como el campeón del mundo desean separar sus caminos.

Wolverhampton Wanderers v West Ham United - Carabao Cup Second Round | Malcolm Couzens/GettyImages

Guido no es del gusto del nuevo técnico del cuadro de Londres, Nuno Espirito Santo. Siendo el caso, el club está listo para darle salida al hombre que firmaron como agente libre en el verano de 2024.

Si bien se entiende que el precio de traspaso podría ir muy a la baja, la gran traba en torno a la gestión gira alrededor del sueldo de Rodríguez. El mismo es muy elevado, por encima de lo que percibe cualquier jugador del América hoy mismo.

El contención ingresa 4,5 millones de dólares por año. Dicha cifra supera los 3,5 millones de la misma moneda que gana Allan Saint-Maximin dentro de Coapa. Si Guido desea retornar, deberá rebajar sus ingresos de forma importante.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX