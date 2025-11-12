¿Cuánto tendría que invertir el Barcelona en el posible fichaje de Harry Kane?

Para nadie es un secreto que el área deportiva del Fútbol Club Barcelona valora ya mismo el futuro de la plantilla de cara al próximo año. Se entiende que el cuadro de la ciudad condal entrará dentro de la normalidad financiera a partir del próximo verano, por lo que contarán con presupuesto para ir por fichajes.

Una de la prioridades es la de firmar un centro delantero de poder que sea el reemplazo directo de Robert Lewandowski. El polaco está por dejar al cuadro de Hansi Flick en calidad de agente libre. Por ende, hoy el área deportiva tiene como nombre de peso en la mesa a Harry Kane de cara al verano.

🚨Harry Kane es el objetivo principal del Barça el próximo verano, sería el remplazo de Lewandowski‼️



Vía @guardian pic.twitter.com/hlMsFbEY8M — Planeta Barça (@planetabarcaa) November 12, 2025

'The Guardian' reporta que los vigentes campeones de LaLiga colocan a Harry como la mejor opción de mercado para el próximo año. No cabe duda que la estrella del Bayern Múnich es un tipo sobrado de goles. Además, su perfil como jugador es ideal para el modelo de juego del Barcelona.

1. FC Union Berlin v FC Bayern München - Bundesliga | Inaki Esnaola/GettyImages

Adicional, el inglés sería una opción mucho más accesible a nivel financiero. La fuente afirma que el delantero tendrá una clausula de venta para el verano de sólo 57 millones de euros. Sin embargo, la información añade que el delantero debe activar la misma antes de que termine el año 2025.

En temas de sueldo, hoy Harry es el mejor pagado en toda Alemania. El inglés percibe un sueldo neto de 25 millones de euros por año. Adicional, Kane ingresa algunos millones más en bonos por rendimiento, mismos que ha cumplido por su increíble rendimiento tanto individual como colectivo.

Siendo el caso, el Barcelona tendría que hacer un inversión inmediata en el verano de 2026 de más de 80 millones de euros si quiera sumar a la ahora ya leyenda inglesa dentro de su plantel.