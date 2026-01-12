¿Cuánto tendría que pagar Boca Juniors por Juan Brunetta?

Desde Argentina surgió una versión que rápidamente encendió la conversación del mercado: Boca Juniors tendría en la mira a una de las figuras más determinantes de la Liga MX. El nombre que aparece sobre la mesa es el de Juan Brunetta, actual capitán de Tigres y uno de los hombres más influyentes del campeonato.

De acuerdo con reportes provenientes del entorno xeneize, el interés nace ante la necesidad de encontrar un futbolista creativo, capaz de marcar diferencias en los últimos metros. En ese contexto, Brunetta aparece como un perfil ideal por su lectura de juego, liderazgo y capacidad para asumir responsabilidades ofensivas en escenarios de alta presión.

¿Y SI TE LLAMA ROMÁN? ✋🏻😬🤚🏻



Desde Argentina podrían llevarse a una figura de Tigres.



💥 Juan Brunetta está en el radar de Boca Juniors, así reporta el medio argentino ‘El Crack Deportivo’.



👀 Riquelme busca un enganche para su equipo y ante la negativa de Dybala, aparece… pic.twitter.com/wLIK71RXFm — Futbol Total (@futboltotal) January 10, 2026

Sin embargo, el escenario dista mucho de ser sencillo para el club argentino. En Tigres existe absoluta calma respecto al futuro del mediocampista, quien se ha convertido en pieza estructural del proyecto deportivo. El club regiomontano no tiene urgencia alguna por negociar y se siente respaldado por el blindaje contractual del jugador.

El impacto de Brunetta dentro del equipo ha sido inmediato y sostenido. Bajo el esquema de Guido Pizarro, el argentino encontró un rol protagónico, no solo desde la creación, sino también como líder dentro del vestidor. Su voz tiene peso y su presencia marca el ritmo del equipo.

Desde el lado de Boca Juniors, la situación se analiza con cautela. El club sabe que no se trata de un fichaje que pueda resolverse en una etapa temprana de sondeos. La operación requeriría una inversión fuerte, tanto en transferencia como en salario, algo que hoy no está decidido.

Tigres UANL v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Fuentes cercanas al entorno felino aseguran que Tigres solo escucharía propuestas realmente extraordinarias. Se habla de una cifra cercana a los 10 millones de dólares para sentarse a negociar, además de un contrato salarial que coloque al futbolista entre los mejores pagados del continente.

Por ahora, el movimiento se mantiene en el terreno del interés y la especulación. Brunetta continúa enfocado en su presente, comprometido con un proyecto que lo respalda plenamente y con un club que no tiene intención de debilitar su estructura. En Tigres, el mensaje es claro: su capitán no está en venta.

Así, el deseo de Boca choca con una realidad compleja. Soñar es válido, pero llevarse a Juan Brunetta implicaría romper el mercado y convencer tanto al club como al jugador. Por ahora, en Nuevo León todo sigue bajo control.