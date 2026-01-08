¿Cuánto tiempo estará de baja Henry Martín con el América?

El Club América confirmó una noticia que golpea de lleno su inicio de torneo. Henry Martín sufrió un desgarro de bíceps femoral que lo mantendrá alejado de las canchas por al menos tres semanas, situación que condiciona el arranque del Clausura 2026 y obliga al cuerpo técnico a replantear su ofensiva.

La lesión del capitán azulcrema quedó confirmada tras los estudios médicos realizados en las últimas horas. El diagnóstico señala un desgarro muscular que requiere tratamiento conservador y una recuperación cuidadosa, razón por la cual el cuerpo médico decidió no apresurar plazos ni asumir riesgos innecesarios en la evolución del delantero.

La lesión de Henry Martín es un desgarre de bíceps femoral. Al menos estará fuera de las canchas 3 semanas. @FOXSportsMX https://t.co/1UtCUcgJfJ — Carlos Rodrigo Hernández. 🥑 (@crh_oficial) January 8, 2026

Como consecuencia directa, Henry Martín se perderá el debut del América ante Xolos de Tijuana. El atacante no realizó el viaje y quedó descartado desde antes del inicio del torneo, marcando una ausencia sensible desde la jornada uno para un equipo que depende en gran medida de su liderazgo y capacidad goleadora.

La baja no es menor si se considera el contexto reciente del jugador. Henry viene de un 2025 marcado por constantes problemas físicos, un año en el que nunca logró continuidad plena. El inicio del 2026, lejos de representar un nuevo comienzo, prolonga una inercia negativa que preocupa en Coapa.

De acuerdo con los tiempos estimados, el regreso de Martín podría darse hasta la jornada cinco del torneo. La fecha tentativa apunta al sábado 7 de febrero, cuando América reciba a Monterrey en el Estadio Azteca, partido que aparece como el posible escenario para su reaparición oficial.

Club America v Minnesota United FC - Leagues Cup Phase One | Alex Slitz - Leagues Cup/GettyImages

El cuerpo técnico, encabezado por André Jardine, ha sido claro en su postura. La prioridad es recuperar al futbolista al cien por ciento y evitar recaídas que puedan comprometer el resto del semestre. Forzar el regreso del capitán sería un riesgo elevado, considerando la exigencia del calendario.

Mientras tanto, el América deberá encontrar soluciones internas para cubrir su ausencia. La responsabilidad ofensiva recaerá en otros nombres del plantel, en un contexto donde el equipo busca resultados inmediatos sin perder solidez ni equilibrio en el arranque del campeonato.

La evolución de Henry Martín será evaluada semana a semana. En Coapa saben que su regreso es clave para las aspiraciones del equipo, pero también entienden que la paciencia será fundamental. El Clausura 2026 apenas comienza, y la prioridad es recuperar a su capitán en plenitud.

