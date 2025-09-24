¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas Dagoberto Espinoza?

El pasado fin de semana, el América rescató un punto ante los Rayados de Monterrey, en ese entonces, líder de la Liga MX. Sin embargo, el empate fue muy costoso para los de la capital del país, pues en el encuentro perdieron una pieza estelar en el once de André Jardine, Dagoberto Espinoza.

Durante una cobertura en defensa, el jugador realizó un mal movimiento de rodilla, mismo que terminó en un daño grave en los ligamentos. Siendo el caso, se entiende que el mexicano de 21 años será operado en Guadalajara en los siguientes días y su baja dentro del terreno de juego será prolongada.

Gibran Araige de TUDN reporta que el mexicano estará fuera de actividad entre 7 y 8 meses luego de la intervención. La fecha final dependerá del progreso de su recuperación, sin embargo, es un hecho que al menos medio año no será elegible para el cuadro de la capital del país.

America v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Siendo el caso, el lateral se perderá lo que resta del torneo en curso y en el mejor escenario, regresará al campo hasta la posible liguilla del siguiente semestre.

Por ahora, América deberá resolver con la piezas que tiene en el plantel para llenar el vacío de Espinoza. Kevin Álvarez es el recambio natural, Israel Reyes la opción de emergencia por la que puede tirar Jardine.

