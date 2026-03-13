¿Cuánto tiempo estará fuera del campo Luis Ángel Malagón tras su lesión?

La lesión de Luis Ángel Malagón representa uno de los golpes más duros para el Club América y para la selección mexicana en el actual ciclo futbolístico. El guardameta sufrió una ruptura del tendón de Aquiles que obligó a una intervención quirúrgica y que ahora lo mantendrá alejado de las canchas durante un periodo prolongado.

El propio club dio a conocer el parte médico oficial tras la operación realizada en Guadalajara. En el comunicado se confirmó que el arquero fue sometido a un procedimiento para reparar el tendón de Aquiles de la pierna izquierda, una lesión que requiere una recuperación extensa y un proceso médico cuidadoso.

🚨🚑¡DE 6 A 8 MESES DE RECUPERACIÓN!



Club América ofreció el PARTE MÉDICO OFICIAL tras la cirugía de Luis Ángel Malagón en Guadalajara, quien se pierde el Mundial 2026 con la Selección Mexicana🇲🇽:



🖋️"El Club América informa que el procedimiento de reparación del tendón (de… pic.twitter.com/nIwhOmScLD — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 12, 2026

El reporte institucional también estableció el primer marco de tiempo para su regreso a la actividad. De acuerdo con el diagnóstico inicial del cuerpo médico, el periodo de recuperación física estimado se encuentra entre seis y ocho meses, plazo que corresponde únicamente a la etapa médica posterior a la cirugía.

Ese periodo contempla la cicatrización del tendón y el fortalecimiento progresivo de la zona afectada. Durante ese lapso el portero deberá cumplir un programa de rehabilitación controlado, que incluye fisioterapia especializada, trabajo de movilidad y ejercicios enfocados en recuperar estabilidad y fuerza en la articulación.

Sin embargo, el tiempo fuera de competencia no se limita únicamente a ese proceso clínico. Una vez concluida la fase médica, Malagón todavía deberá atravesar una etapa adicional de reacondicionamiento deportivo para volver a alcanzar el ritmo físico y competitivo que exige el futbol profesional.

America v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Esa segunda fase suele incluir trabajo específico en campo, ejercicios de reacción, fortalecimiento muscular integral y adaptación progresiva a la intensidad del juego. En el caso de los porteros, además, se añaden rutinas técnicas para recuperar confianza en los desplazamientos, saltos y cambios de dirección.

Por esa razón, los plazos reales de regreso a la competencia pueden extenderse más allá del periodo médico inicial. La suma de ambas etapas abre distintos escenarios respecto al momento en que el arquero del América podría volver a aparecer oficialmente bajo los tres postes.

En un escenario optimista, el guardameta podría regresar a la actividad antes de que concluya el año 2026. Ese panorama dependerá de que su rehabilitación avance sin contratiempos y de que el reacondicionamiento deportivo logre completarse dentro de los tiempos previstos por el cuerpo médico.

No obstante, también existe un escenario más conservador. Si el proceso de recuperación se extiende o si el retorno competitivo requiere mayor cautela, la reaparición del arquero podría posponerse hasta algún momento del año 2027.

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