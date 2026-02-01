¿Cuánto tiempo estará fuera Jude Bellingham tras su lesión ante el Rayo Vallecano?

El Real Madrid rescató una victoria agónica ante el Rayo Vallecano en la jornada 22 de LaLiga; sin embargo, el triunfo dejó un sabor amargo para los merengues. Jude Bellingham tuvo que abandonar el encuentro por lesión tras sentir una molestia en la pierna izquierda. El mediocampista inglés se dejó caer sobre el césped y salió de cambio apenas al minuto 10, siendo sustituido por Brahim Díaz.

El conjunto merengue dio a conocer un comunicado oficial en el que informó el parte médico del futbolista inglés. Tras realizarle los estudios correspondientes, el mediocampista fue diagnosticado con una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

De acuerdo con diversos reportes periodísticos, Bellingham podría estar fuera de actividad entre cuatro y cinco semanas mientras completa su proceso de recuperación.

¿Qué partidos se perdería Jude Bellingham con el Real Madrid tras su lesión?

Con base en el tiempo estimado de recuperación, el talentoso mediocampista inglés se perdería los dos partidos de playoffs de la UEFA Champions League frente al Benfica, programados para los días 17 y 25 de febrero, respectivamente.

Asimismo, Bellingham no estaría disponible para las próximas cuatro jornadas de LaLiga: el 8 de febrero frente al Valencia en Mestalla, el 14 de febrero ante la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu, el 22 de febrero contra Osasuna en El Sadar y el 1 de marzo frente al Getafe, como local.

Dependiendo de la evolución de la lesión, Bellingham podría ser considerado para el duelo ante el Celta de Vigo del 8 de marzo en el Estadio Abanca Balaídos.

El futbolista inglés podría llegar plenamente recuperado para la fase de octavos de final de la UEFA Champions League, programada para disputarse entre el 10 y 11 de marzo, siempre y cuando el conjunto merengue logre avanzar a dicha ronda.

El Real Madrid perderá a una pieza clave en un momento decisivo de la temporada, cuando el equipo aún se mantiene con vida en la Liga de Campeones y sigue de cerca al Barcelona en la pelea por el título de LaLiga.