¿Cuántos cambios se pueden hacer en la prórroga del Mundial 2026?

Muchas reglas de juego se han modificado con el paso del tiempo en el fútbol y por lo regular en cada evento futbolístico importante, la FIFA aprovecha para probar o de plano instaurar nuevas reglas.

En el caso de los partidos que se vayan al alargue (dos tiempos de 15 minutos más el añadido), luego de los 90 minutos reglamentarios, como puede pasar a partir de la ronda de 32 o dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, todos los equipos podrán llegar a utilizar un máximo de seis sustituciones.

Reemplazos en la Copa del Mundo 2026 | Soccrates Images/GettyImages

La cantidad de sustituciones con prórroga en el Mundial 2026

Se permiten un máximo de cinco cambios y uno adicional en tiempos extras | DeFodi Images/GettyImages

Los equipos pueden disponer de un cambio adicional, es decir, seis sustituciones (que podrían llegar a ser siete en casos de protocolos por conmoción -cabe recordar que los equipos pueden usar otra modificación si alguno de sus jugadores sufre una conmoción cerebral durante el partido-) y una ventana extra.

Los cinco cambios deben efecturse en un máximo de tres ventanas, sin contar las realizadas en el entretiempo. En caso de haber prórroga se habilita una cuarta ventana para poder usar el cambio adicional.

Ventanas de cambios: además del cambio extra, se otorga una cuarta ventana (pausa de juego) para ejecutarlo.

Acumulación: cualquier ventana o cambio que no se haya utilizado durante los 90 minutos reglamentarios se traslada y puede usarse en la prórroga.

Excepción médica: las sustituciones realizadas por el protocolo de conmoción cerebral son independientes y no cuentan para este límite de seis cambios.

En conclusión: durante el tiempo reglamentario se permiten hasta cinco cambios en tres ventanas; pero si hay prórroga, se suma un cambio y una ventana adicional. Además, un cambio y una ventana están reservados para cada equipo si algún jugador sufre una conmoción cerebral.

