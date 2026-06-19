El Mundial 2026 está en pleno desarrollo. Entre el 11 de junio (día del partido inaugural) y el 19 de julio (fecha de la final) el mundo entero posará sus ojos en el torneo organizado de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá.



La competencia se disputa bajo las mismas reglas de sustituciones que se implementaron en los últimos años en las principales competiciones organizadas por la FIFA. De esta manera, cada selección tiene la posibilidad de realizar hasta cinco cambios durante el tiempo reglamentario de un partido.

¿Cuántos cambios se pueden hacer en un partido del Mundial 2026? La regla de sustituciones de la FIFA

Sin embargo, existe una condición importante: esos cinco cambios solo pueden efectuarse en un máximo de tres ventanas de sustitución durante los 90 minutos. El entretiempo no cuenta como una de esas interrupciones, por lo que los entrenadores suelen aprovechar el descanso para realizar modificaciones sin consumir una de las oportunidades disponibles.

England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

En caso de que un encuentro se extienda al tiempo suplementario en las fases eliminatorias, cada equipo dispone de una sustitución adicional. Esto significa que una selección puede llegar a realizar hasta seis cambios en total si el partido supera los 90 minutos reglamentarios.

La medida fue introducida inicialmente durante la pandemia de COVID-19 para aliviar la carga física de los futbolistas y posteriormente fue adoptada de forma permanente por los organismos que regulan el fútbol internacional. Desde entonces, los entrenadores cuentan con mayores posibilidades para gestionar el desgaste físico de sus planteles y modificar el desarrollo táctico de los encuentros.

Por lo tanto, en el Mundial 2026 cada equipo puede realizar hasta cinco sustituciones en los 90 minutos, distribuidas en tres ventanas, mientras que en caso de prórroga existe la posibilidad de efectuar un sexto cambio. Se trata de una regla que ya forma parte habitual del fútbol moderno y que puede resultar determinante en partidos de máxima exigencia como los que se disputan en una Copa del Mundo.