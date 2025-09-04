¿Cuántos equipos competirán en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Por primera vez en la historia, la Copa Mundial de la FIFA se jugará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

Programado para llevarse a cabo del 11 de junio al 19 de julio, el Mundial 2026 marca la primera vez que un Mundial se celebra en Norteamérica desde 1994.

En aquella ocasión, la competencia se realizó únicamente en Estados Unidos y contó con 24 equipos; Brasil se coronó campeón y conquistó su cuarto título.

La edición del próximo año, sin embargo, verá a muchos más de 24 equipos compitiendo por el máximo galardón del fútbol mundial, por lo que aquí te dejamos todo lo que necesitas saber.

Por primera vez en la historia, el Mundial se disputará con 48 selecciones | FRANCK FIFE/GettyImages

¿Cuál es el número total de equipos en el Mundial de 2026?

El Mundial de 2026 contará con 48 equipos, convirtiéndose en la edición más grande de la historia.

El torneo de 1994 fue el último en incluir solo 24 selecciones, ya que la competencia se expandió a 32 en los años siguientes. La FIFA aprobó el cambio a 48 equipos en enero de 2017, aunque el formato exacto no se finalizó hasta 2023.

Las naciones participantes en 2026 provendrán de las seis confederaciones de la FIFA: UEFA (Europa), CONMEBOL (Sudamérica), AFC (Asia), CAF (África), CONCACAF (Norte, Centroamérica y el Caribe), y OFC (Oceanía).

¿Cómo funcionará el formato de 48 equipos?

Debido al aumento de selecciones, el Mundial de 2026 presentará un formato diferente en comparación con ediciones anteriores.

En lugar de los tradicionales ocho grupos de cuatro, habrá 12 grupos de cuatro. Los dos mejores equipos de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros lugares, avanzarán a la ronda de Dieciseisavos de Final.

Los Dieciseisavos de Final son una nueva adición, no presente en torneos previos. Después de esa fase, el torneo continuará como de costumbre con los Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y la Final.

Con más equipos, vienen más partidos. En 2026, habrá un total de 104 partidos, 40 más que en 2022. El eventual campeón tendrá que jugar ocho partidos, uno más de los que jugó Argentina cuando se coronó la última vez.

England v France: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Catherine Ivill/GettyImages

¿Por qué la FIFA expandió el Mundial a 48 equipos?

A pesar de las críticas generalizadas a la expansión, que algunos calificaron como una simple "maniobra para hacer dinero" (money grab), el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha insistido en que la decisión fue puramente deportiva.

“Estamos en el siglo XXI y debemos dar forma al Mundial para el siglo XXI. El fútbol es más que Europa y Sudamérica; el fútbol es global”, dijo Infantino en 2017, poco después de que los planes de expansión fueran confirmados oficialmente, según The Guardian.

Si bien la FIFA ha enfatizado los beneficios deportivos, no ha dudado en reconocer el aspecto financiero del Mundial de 2026.

El organismo rector ha proyectado que el aumento a 48 equipos generará $1,000 millones de dólares adicionales en ingresos y $640 millones en ganancias. Infantino ha prometido que esto se reinvertirá en el ecosistema del fútbol mundial, y que cada uno de los 211 países miembros de la FIFA recibirá $5 millones al año para ayudar a su desarrollo.

“Aumentar la cantidad de equipos que pueden participar incrementará la inversión en el desarrollo del fútbol para asegurar que más selecciones tengan la oportunidad de clasificar”, afirmó el directivo suizo-italiano.

Gianni Infantino ha sido el principal promotor del aumento de selecciones en el Mundial | Robert Cianflone/GettyImages

¿Qué regiones se benefician más con la expansión?

Las seis confederaciones de la FIFA tendrán más equipos representados en el Mundial de 2026 en comparación con años anteriores.

La confederación que más se beneficiará de la expansión es la CAF (África), que tendrá nueve equipos en Norteamérica, un aumento considerable respecto a los cinco que tuvo en Catar.

Por primera vez en la historia, se garantiza que un equipo de la OFC (Oceanía) clasificará al torneo, ya que la FIFA le otorgó un lugar directo. La última vez que un equipo de la OFC participó en un Mundial fue en 2010, cuando Australia clasificó antes de mudarse a la AFC.

Senegal fans in the World Cup | PATRICK MEINHARDT/GettyImages

El impacto del Mundial de 48 equipos en el fútbol

El beneficio más obvio (si todo sale según lo planeado y los ingresos se reinvierten adecuadamente, como prometió Infantino) es que el fútbol se convertiría en un deporte aún más global, tanto en términos de dónde se juega como de su audiencia general.

Con naciones más pequeñas teniendo ahora tanto el incentivo como los recursos para fortalecer su infraestructura futbolística, el alcance y la competitividad del juego deberían expandirse.

Por otro lado, sin embargo, un aumento en los partidos del Mundial significa que un calendario futbolístico ya congestionado se volverá aún más apretado. Esto genera preocupaciones sobre la fatiga de los jugadores, un mayor riesgo de lesiones y la posible devaluación de las ligas nacionales si los calendarios comienzan a superponerse.

Si a eso le sumamos el ahora expandido Mundial de Clubes de la FIFA, es probable que los entrenadores de los clubes tengan aún más razones para expresar sus frustraciones en los próximos años.