¿Cuántos equipos de la Liga MX son dueños de su estadio? La lista completa

En las últimas temporadas, el nombre de Cruz Azul ha sido noticia a nivel nacional por dos razones en particular. La primera, que es la evidente y de la cual se sienten orgullosos sus aficionados, por ser el club que más puntos hizo en el último año futbolístico y por haberse coronado como flamantes campeones del torneo de Clausura 2026, en una final delirante ante los Pumas de la UNAM, cuyos hinchas aún sueñan con el gol de último minuto marcado por Rodolfo Rotondi, en la cancha del estadio Olímpico Universitario.

La segunda, por no contar con una cancha propia en donde puedan jugar como locales cada 15 días. Han desfilado por distintos campos, como el Ciudad de los Deportes y el estadio Azteca (hoy estadio Banorte), el Cuauhtémoc de Puebla y el propio estadio Olímpico Universitario, cancha en donde ganaron sus más recientes campeonatos: la CONCACAF Champions CUP del 2025 y el torneo de Clausura 2025.

Sin embargo, Cruz Azul no es el único equipo en México que no cuenta con casa propia. De hecho, son solo siete los clubes en todo el país que son dueños de los estadios en donde juegan como locales, y en este artículo los enumeramos:

Club América – Estadio Azteca (Grupo Televisa)

– Estadio Azteca (Grupo Televisa) Guadalajara – Estadio Akron (Grupo Omnilife)

– Estadio Akron (Grupo Omnilife) Monterrey – Estadio BBVA (FEMSA)

– Estadio BBVA (FEMSA) Santos Laguna – Estadio TSM Corona (Orlegi Sports)

– Estadio TSM Corona (Orlegi Sports) Toluca – Estadio Nemesio Díez (Familia Díez)

– Estadio Nemesio Díez (Familia Díez) León – Estadio León (Grupo Pachuca)

– Estadio León (Grupo Pachuca) Tijuana – Estadio Caliente (Grupo Caliente)

Equipos como Pumas UNAM y Tigres UANL viven una situación similar, al jugar como locales en canchas que les pertenecen a sus respectivas universidades. Pachuca administra la cancha del estadio Hidalgo, pero el inmueble es del gobierno del estado.

Atlas es dueño solo de una pequeña parte del estadio Jalisco, mientras que el resto de los clubes, como Atlético de San Luis, Querétaro, Necaxa y Puebla dependen de los municipios y/o estados en donde juegan.

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