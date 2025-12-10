¿Cuántos goles le anotó Haaland al Real Madrid?

Erling Haaland, de penal, fue el encargado de adelantar al Manchester City en el Bernabéu tras ir perdiendo 1-0: primero igualó las acciones Nico O'Reilly, mientras que cerca del descanso fue el Androide el que cambió el tiro desde los doce pasos por gol para el triunfo parcial de los Ciudadanos.

Con este gol, el noruego acumula tres tantos contra el Real Madrid. Los dos anteriores fueron en el mismo partido, celebrado el 11 de febrero de este año, cuando Ciudadanos y Merengues igualaron 2-2 en la ida del playoff para ingresar a los octavos de final de la UEFA Champions League 2024/25. En total jugó cinco veces, con un triunfo, dos empates y dos derrotas. En la jornada de hoy, en caso de permanecer este resultado, podría igualarse la estadística.

FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITY | THOMAS COEX/GettyImages

Con este resultado parcial, el Manchester City escala al cuarto puesto de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League, mientras que el Real Madrid cae al séptimo y se preocupa de cara a las últimas jornadas de la instancia.