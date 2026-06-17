Kylian Mbappé está cada vez más cerca de hacer historia en la Copa del Mundo. Con los dos goles que marcó en el debut de Francia ante Senegal en el Mundial 2026, el delantero alcanzó los 14 tantos en la competición.

Se sabía que el francés llegaba a Norteamérica como uno de los candidatos a quedarse con la Bota de Oro. Y no decepcionó en su debut, justamente cuando su selección más lo necesitaba ya que los africanos estaban complicando a los subcampeones del mundo.

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Shaun Botterill - FIFA/GettyImages

¿Cuántos goles le faltan a Mbappé para ser el máximo goleador de la historia de los Mundiales?

Tras haber participado en tan solo dos Mundiales, Mbappé ya sumaba 12 goles, empatado con Pelé en el sexto puesto de la lista de máximos goleadores de la historia de la competición.

Antes del inicio del Mundial de 2026, la diferencia entre el sexto y el primer puesto era mínima. Tan solo cuatro goles separaban a Mbappé de la leyenda alemana Miroslav Klose, máximo goleador histórico de los Mundiales.

El francés dio el pistoletazo de salida a su ascenso en la tabla de goleadores en su primera oportunidad este verano, anotando sus goles número 13 y 14 en la Copa del Mundo en apenas su decimoquinta aparición en el torneo. El doblete colocó el nombre de Mbappé por encima del de Messi en los libros de historia de la competición, y la leyenda argentina participa este verano en su sexta Copa del Mundo.

Superar a Messi en cualquier récord es una hazaña en sí misma, pero hacerlo en el escenario mundial, con muchas menos apariciones, es extraordinario.

Puesto Jugador Partidos Goales 1 Miroslav Klose (Alemania) 24 16 2 Ronaldo (Brasil) 19 15 3 Gerd Müller (Alemania) 13 14 4 Kylian Mbappé (Francia) 15 14 T-5 Lionel Messi (Argentina) 26 13 T-5 Just Fontaine (Francia) 6 13 7 Pelé (Brasil) 14 12 T-8 Jürgen Klinsmann (Alemania) 17 11 T-8 Sándor Kocsis (Hungría) 5 11