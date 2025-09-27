Kylian Mbappé continúa demostrando su jerarquía en el Real Madrid, donde atraviesa ya su segunda temporada como jugador merengue.

Tras un primer curso brillante, en el que contribuyó con ctuaciones decisivas, Mbappé ha iniciado la nueva temporada con la misma ambición que lo caracteriza. Su tanto contra el Atleti fue una muestra de su instinto goleador y de su capacidad para aparecer en los partidos grandes, algo que lo ha consolidado como la referencia ofensiva indiscutida del conjunto blanco.

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

¿Cuántos goles lleva anotados Kyllian Mbappé en la temporada 2025/26?

El delantero francés alcanzó los 9 goles en la campaña 2025/26, luego de convertir en el derbi frente al Atlético de Madrid, un escenario siempre exigente y de máxima rivalidad.

Mbappé se mantiene en la cima de los goleadores de LaLiga y se erige como uno de los grandes atractivos de un Real Madrid que busca revalidar su dominio tanto en el campeonato doméstico como en Europa. Su sociedad con Vinícius Jr. y Jude Bellingham ya es una de las más temidas del continente, y el tridente parece destinado a marcar una época en el fútbol mundial.

Además de sus cifras, el francés es consciente de que esta temporada puede ser clave en sus aspiraciones al Balón de Oro 2026, un premio que se le ha resistido en los últimos años pese a sus registros extraordinarios. Su rendimiento en los partidos de máxima exigencia será determinante para mantener vivo ese sueño.

A sus 26 años, Mbappé combina madurez, experiencia y un hambre competitiva que lo convierten en una de las figuras más completas del fútbol actual. Con 9 goles en lo que va de la temporada 2025/26, el astro galo confirma que su segunda etapa en el Real Madrid está llamada a dejar una huella imborrable.