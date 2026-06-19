¿Cuántos grupos hay en el Mundial 2026?

El Mundial 2026 nos ha regalado grandes partidos. La historia comenzó con la selección mexicana, que venció 2-0 a Sudáfrica en la inauguración de esta copa del mundo. El duelo se disputó en la cancha del mítico estadio Azteca.

Después, la selección de Canadá empató 1-1 contra Bosnia y Herzegovina. Y para cerrar con las presentaciones de los anfitriones, la selección de Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay, desplegando un fútbol sumamente espectacular.

Las peculiaridades del Mundial 2026

FIFA World Cup 2026 Opening Press Conference | VCG/GettyImages

La copa del mundo que se está disputando en México, Estados Unidos y Canadá, pasará a la historia por las múltiples singularidades que se han presentado. Partiendo de que es la primera ocasión en la que un mundial de fútbol se juega con 12 grupos.

Después, está el criterio de desempate, el cual no da prioridad a la diferencia de goles anotados y/o recibidos como factor principal. Las pausas de hidratación, el conteo de segundos en los saques de banda y los despejes de meta son otros de los cambios que la FIFA ha realizado en la jusra mundialista. La primera, por cierto, disputada en tres países diferentes.

¿En dónde se jugará el Mundial 2030?

Para el Mundial 2030, ocurrirá algo aún más espectacular. Y es que, a diferencia de cómo la FIFA nos tenía acostumbrados desde hace ya varias décadas, la copa del mundo no será realizada solamente por un país. En 2030, rebasando lo vivido en el actual Mundial 2026, los países anfitriones de la copa del mundo serán seis, con tres continentes distintos unidos por una misma pasión llamada fútbol.

España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones principales en el Mundial 2030. Sin embargo, algunos partidos se llevarán a cabo en Argentina, Uruguay y Paraguay. Cada una de estas naciones sudamericanas será la sede de un partido mundialista, por lo que, como ocurre con todos los países anfitriones, estas tres selecciones de CONMEBOL ya están clasificadas de forma directa al Mundial 2030, lo mismo para España y Portugal en la UEFA y Marruecos en la CAF.

Hay quienes consideran que esto, lejos de ser algo positivo, termina por perjudicar a las selecciones, ya que, sin la presión de competir al máximo nivel para asegurarse un puesto en la justa mundialista, pueden caer en una peligrosa zona de confort que termine mermando su nivel de juego en la copa del mundo.

Otro de los inconvenientes que los aficionados detectan de cara al próximo mundial, es la distancia que existe entre los países sedes. Y es que si bien es verdad que la mayoría de los encuentros se disputarán en Marruecos y Europa, los viajes obligados a sudamérica pueden cambiar por completo el rumbo de encuentros definitivos.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026