¿Cuántos hat-tricks ha anotado Lionel Messi en Mundiales?

Argentina ha debutado con el pie derecho en el Mundial 2026. El conjunto albiceleste se impuso por marcador de 3-0 a Argelia con una sobresaliente actuación de Lionel Messi. El delantero del Inter Miami guió a su selección a la victoria anotando un hat-trick frente al equipo africano.

Lionel Messi, quien cumplió 200 partidos jugando con la selección mayor, festejó de la mejor manera y anotó tres tantos para llegar a 16 goles en la Copa del Mundo y empatar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los mundiales.

Con su actuación ante Argelia, Messi ha impuesto o roto varias marcas. Por ejemplo, el delantero argentino se convirtió en el único jugador de la competencia en anotarle a once selecciones diferentes y también fue el futbolista más veterano en marcar un hat-trick.

Messi ha metido goles de todas las maneras posibles, ¿pero cuántos hat-tricks suma en mundiales?

2026 World Cup - Argentina - Algeria | picture alliance/GettyImages

Messi anota su primer hat-trick en mundiales

Este martes 16 de junio, el legendario delantero argentino anotó por primera vez en su carrera tres goles en un partido de Copa Mundial.

El legendario delantero ha disputado un total de 27 partidos en mundiales y ha anotado un total de 16 goles en esta competencia.

Sin embargo, este martes hizo historia al conseguir una nueva marca en su carrera y la historia del máximo torneo de selecciones.