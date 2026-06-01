¿Cuántos jugadores aportará la Liga MX al Mundial 2026?

Se ha cumplido con el periodo de evaluación para que las 48 selecciones invitadas al Mundial 2026 elijan a sus 26 futbolistas representantes para la competición de este verano en Norteamérica, en la cual, México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones de esta fiesta sin precedentes en la historia del fútbol mundial.

Por lo tanto, el campeonato mexicano de Primera División tiene a sus representantes por equipo en algunos de los países participantes. En total serán seis países los que tendrán a elementos de la Liga MX en la justa mundialista.

Esos son los jugadores de la Liga MX que estarán presentes en la próxima copa del mundo:

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Algunos de los jugadores más destacados que terminaron quedándose fuera temas de lesión o decisión técnica son Luis Ángel Malagón, Jesús Orozco, Richard Ledezma, Marcel Ruiz y Carlos Rodríguez de la selección mexicana y de otras naciones Marcelo Flores con Canadá, Santiago Homenchenko con Uruguay, Robert Morales con Paraguay, por mencionar algunos.

A continuación, hacemos un recuento de los jugadores que defenderán a su nación en el Mundial 2026 de México, Canadá y Estados Unidos.

Los jugadores de Liga MX que asistirán al Mundial 2026

La selección mexicana es el país con más representantes de Liga MX en el Mundial 2026 | Manuel Velasquez/GettyImages

México: Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca), Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas), Brian Gutiérrez (Chivas), Gilberto Mora (Tijuana), Alexis Vega (Toluca), Armando González (Chivas) y Guillermo Martínez (Pumas UNAM).

Panamá: Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM), Yoel Bárcenas (Mazatlán), José Luis Rodríguez (Juárez) e Ismael Díaz (León).

Colombia: Camilo Vargas (Atlas) y Willer Ditta (Cruz Azul).

Ecuador: Jackson Porozo (Tijuana), Pedro Vite (Pumas UNAM), Enner Valencia (Pachuca).

Estados Unidos: Alejandro Zendejas (América).

Uruguay: Santiago Mele (Monterrey), Sebastián Cáceres (América), Brian Rodríguez (América) y Rodrigo Aguirre (Tigres UANL).

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