¿Cuántos lesionados puede recuperar el América tras el parón de la Fecha FIFA?

La victoria del América sobre Santos fue vital para que el cuadro de la capital del país se mantenga a la caza del líder de la Liga MX, el Toluca. Si bien los del nido de Coapa no tuvieron complicaciones en el trámite del encuentro para llevarse el mismo, cierto que el triunfo terminó por ser muy costoso para las Águilas.

Durante el encuentro, los de André Jardine perdieron a tres jugadores por temas de lesión. Los hombres en cuestión son: Allan Saint-Maximin, Sebastián Cáceres y José Zúñiga. Los futbolistas antes mencionados se suman a una ya amplia lista de ausencias del equipo capitalino por asuntos de salud.

¡América es un hospital!



América llegó al cruce ante Santos con cuatro bajas por lesión: Dagoberto Espinoza cuya baja es por lo que resta del 2025. Además de, Henry Martín, Jonathan dos Santos y Álvaro Fidalgo, todos por temas musculares. Ahora, el cuerpo técnico deberá añadir a dicho listado a los tres caídos en el encuentro del pasado sábado.

America v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

A pesar de ello, el mismo André Jardine confirma que llegarán casi que con plantel completo para el cruce contra Cruz Azul luego del parón de selecciones. El técnico tiene que el francés Allan Saint-Maximin, el charrúa Cáceres y el español Fidalgo se recuperarán al cien por ciento para el clásico capitalino.

De la misma forma, las expactitvas con Henry Martín y dos Santos son elevadas. A diferencia de los tres primeros, su presencia para dicho encuentro no está confirmada, sin embargo, se entiende que hay elevadas opciones de que sean elegibles de menos como suplentes.

En el caso de Zúñiga, hay más reservas. A la espera de los exámenes oportunos, se entiende que la baja del colombiano será más prolongada. El tiempo de ausencia final será reportado por el club a lo largo de esta semana.