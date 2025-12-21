¿Cuántos partidos lleva Vinícius Júnior sin marcar un gol con el Real Madrid?

Vinícius Júnior atraviesa uno de esos tramos que no suelen asociarse a su figura en el Real Madrid. El delantero brasileño encadena 17 partidos consecutivos sin marcar, una sequía llamativa para un futbolista acostumbrado a decidir partidos grandes y a vivir cerca del gol. La última vez que celebró uno fue el 4 de octubre, cuando firmó un doblete ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu, en un encuentro que el conjunto blanco ganó por 3-1 y que parecía marcar el inicio de un curso prometedor para el ‘7’ madridista. Desde entonces, el gol se le ha resistido.

Las cifras ayudan a contextualizar el momento. En este periodo sin ver puerta, a Vinícius le han anulado dos goles, ha repartido tres asistencias, ha enviado un balón al palo y, quizá uno de los episodios más simbólicos, ha fallado un penalti. No es que haya desaparecido del juego ni mucho menos, pero sí ha perdido esa eficacia que tantas veces ha sido diferencial para el Real Madrid en partidos cerrados y noches decisivas.

El debate alrededor de su rendimiento ha ido creciendo con el paso de las semanas, y el ambiente vivido ayer en el Bernabéu es una muestra clara de ello. Cuando Xabi Alonso decidió sustituir a Vinícius en la segunda parte, una parte del estadio reaccionó con pitos, un gesto que refleja la impaciencia de la grada y la exigencia permanente que rodea a las grandes estrellas del club blanco. Una situación delicada para un futbolista que siempre ha vivido al límite, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El dato se vuelve aún más significativo si se compara con otro talento ofensivo del equipo. Arda Güler acumula los mismos 17 partidos sin marcar, aunque en su caso el contexto es diferente: menos minutos, un rol más intermitente y una adaptación progresiva al fútbol de élite. Aun así, la coincidencia subraya una realidad ofensiva que el Real Madrid necesita corregir.

La temporada es larga y Vinícius ha demostrado sobradamente su capacidad para revertir situaciones adversas. Pero en el Madrid, el tiempo siempre corre más rápido. El gol se le espera, la paciencia se acorta y cada partido sin marcar pesa un poco más en el marcador invisible de la exigencia blanca.