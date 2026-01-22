¿Cuántos partidos se pierde Pedri con el FC Barcelona tras su lesión?

El FC Barcelona sufrió una nueva baja y esta es tremendamente sensible para ellos. Pedri sufrió una lesión en su bíceps femoral derecho en la victoria 2-4 frente al Slavia Praga por la séptima fecha de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.

El canario estará un mes de baja y se perderá seis partidos. El primer partido en el que no estará Pedri será, lógicamente, el del próximo fin de semana contra el Real Oviedo, mientras que tampoco podrá jugar la última jornada de Champions contra el Copenhague. Más adelante vendrán choques contra el Elche, el Albacete por Copa del Rey (que viene de eliminar al Real Madrid) y el RCD Mallorca en Son Moix.

Si estos tiempos de recuperación se cumplen, y no se apura su vuelta como en otras oportunidades, el choque frente al Girona del 15 de febrero podría ser el último que se pierda, haciendo su regreso a las canchas ante el Levante por LaLiga.

FC Barcelona v Club Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

"No sé cómo está Pedri. Tiene problemas en su isquio. Veremos", había anticipado un preocupado Hansi Flick en la rueda de prensa posterior al choque con los checos. Ahora, ya tiene precisiones sobre la baja del futbolista y deberá buscar un reemplazante en consecuencia.

El FC Barcelona es el líder de LaLiga con un punto de diferencia sobre el Real Madrid por la caída de la última jornada ante la Real Sociedad, mientras que en la UEFA Champions League está a solamente un triunfo de acceder de manera directa a los octavos de final: necesita vencer al Copenhague y esperar que PSG, Newcastle, Chelsea o Tottenham dejen puntos en el camino.

Flick: "Ya vimos hoy lo difícil que es jugar en la Champions"

FBL-EUR-C1-BARCELONA-PRESSER | MICHAL CIZEK/GettyImages

"Sí, vi la clasificación, pero al final es el próximo miércoles cuando se decide. Ya vimos hoy lo difícil que es jugar en la Champions, Lo más importante es que tenemos que ganar, lo demás ya vendrá", respondió Hansi Flick sobre la definición de la etapa de liguilla.

"Después de los dos goles en contra a balón parado, remontamos y es bueno. No fue fácil jugar hoy, hizo mucho frío y el Slavia jugó muy bien con transiciones, balones peligrosos, fue un equipo muy físico. Mejoramos mucho en la segunda mitad", agregó sobre el partido.

