El Mundial 2026 será una verdadera revolución al ser el más grande de la historia de la FIFA. A partir de la ampliación de participantes, también será la edición con más encuentros disputados. Por primera vez, la Copa del Mundo contará con 48 selecciones en lugar de las 32 que participaron entre Francia 1998 y Catar 2022.

¿Cuántos partidos tendrá el Mundial 2026?

En total, el Mundial 2026 tendrá 104 partidos, una cifra récord que supera ampliamente los 64 encuentros que se jugaron en las últimas ediciones. El aumento responde al nuevo formato aprobado por la FIFA, que incorpora más equipos y una ronda eliminatoria adicional.

A Glimpse Of World Cup-themed Pop Up Store In Nanjing | VCG/GettyImages

Las 48 selecciones estarán distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a una nueva fase de dieciseisavos de final, instancia que no existía en los Mundiales anteriores. A partir de allí se disputarán los octavos, cuartos de final, semifinales, partido por el tercer puesto y la gran final, que se jugará el 19 de julio.

¿Cómo se reparten los 104 partidos del Mundial 2026?

La fase de grupos contará con 72 encuentros, mientras que las rondas eliminatorias sumarán otros 32 partidos. De esta manera, la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá alcanzará un total de 104 encuentros entre el partido inaugural y la final.

Además, el campeón deberá disputar un máximo de ocho partidos para levantar el trofeo, uno más que en los Mundiales de 32 selecciones. El torneo se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 y se desarrollará en 16 ciudades sede repartidas entre los tres países anfitriones.

¿Cuál es el partido inaugural del Mundial 2026?

El debut de la Copa del Mundo estará a cargo de México y Sudáfrica que, al igual que lo sucedido en el Mundial 2010, jugarán el primer partido.