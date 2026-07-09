¿Cuántos penales ha fallado Kylian Mbappé en su carrera?

Kylian Mbappé tuvo la chance de abrir el marcador en el primer tiempo del encuentro ante Marruecos, por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 pero el arquero de Marruecos, Yassine Bounou, se lo contuvo.

Fue el propio delantero francés que provocó el penalti tras una persecución al minuto 25, Mazraoui derribo a Mbappé y no dejó lugar a dudas y el árbitro señaló inmediatamente el punto de penalti. La acción permaneció detenida durante varios minutos y Mbappé mostró desde el primer momento su descontento con eso debido a que les dio tiempo a los marroquís de empezar un juego psicológico empezando por el portero marroquí que se acercó a querer distraerlo.



Another poor penalty at the World Cup — this time from Kylian Mbappe. The curse of the stuttered run-up strikes again.



After being tripped by Morocco's Noussair Mazraou, who was bamboozled by Mbappe's skill, the France captain had to wait over three minutes to take his penalty.… pic.twitter.com/n04kXMxM12 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 9, 2026

Al final, con esto el jugador merengue erró su penalti número 15 de 80 que ha cobrado, esto según datos de Transfermarkt, cifras que pueden varias de acuerdo el medio consultado, aunque cabe mencionar que esto no incluye los tantos hechos en las tandas de desempate. Es decir que, ha marcado 65 goles de penalti a lo largo de su carrera.

Por lo tanto, tomando la cantidad de 80 penaltis cobrados, por 65 marcados y solo 15 fallados, el porcentaje de acierto supera del 80% de efectividad de Mbappé como cobrador desde el manchón de penalti.

Penaltis lanzados: 80.

Penaltis convertidos: 65.

Penaltis fallados: 15.

Porcentaje de aciertos: 81.25%

Ya en el segundo tiempo, Mbappé tuvo su revancha con un golazo para abrir el marcador, fundamental para que Francia derrote a Marruecos por 2 a 0 y ya esté en las semifinales.