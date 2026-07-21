¿Cuántos títulos ha ganado la selección española en su historia?

La selección española le ganó la final del Mundial 2026 a Argentina el pasado domingo y amplió así su palmarés histórico, además de posicionarse como una de las mejores selecciones del siglo XXI con seis consagraciones en 26 años, incluyendo dos Copas del Mundo.

El futuro pinta bien para una Furia Roja que tiene plantilla de sobra para las próximas competencias, con jugadores jovenes de la más alta performance y en los principales clubes del mundo.

A continuación, el detalle de todos los títulos de la selección española.

1. Eurocopa 1964

España campeón de la Eurocopa 1964 | Autor desconocido

España levantó su primer trofeo en 1964, con un curioso formato totalmente lejano al que tenemos hoy: los países se eliminaban en llaves individuales y la Eurocopa como tal era simplemente el Final Four de la competencia.



Para llegar a esta instancia, España venció a Rumania, Irlanda del Norte e Irlanda. Ya en el mini certamen que se disputaba en su tierra, superaron a Hungría en semifinales y a la Unión Soviética en la final, disputada en el Bernabéu.

2. Eurocopa 2008

Spanish players (L to R) Spanish midfiel | FRANCK FIFE/GettyImages

La Roja tuvo que esperar 44 años para volver a gritar campeón, y fue de la mano de una camada de jugadores que llegó a la gloria máxima.



La primera parada fue en Austria y Suiza, donde ganaron la Eurocopa del 2008 superando a Alemania en la final disputada en Viena con gol de Fernando Torres. En el camino dejaron afuera a Grecia y Suecia en fase de grupos, Italia en cuartos y a Rusia, que había sido rival en la primera instancia, en las semis.

3. Mundial 2010

Spain v Netherlands - FIFA World Cup Final 2010 | Simon M Bruty/GettyImages

Llegó la hora de la máxima consagración de España: el Mundial. Sudáfrica fue sede de la gesta del equipo de Vicente del Bosque, que superó en la final a Países Bajos con el histórico gol de Andrés Iniesta en la prórroga.



Compartieron el grupo H con Suiza, Honduras y Chile, en octavos eliminaron a Portugal, en cuartos a Paraguay y en semifinales a Alemania.

4. Eurocopa 2012

Spain v Italy - UEFA EURO 2012 Final | Shaun Botterill/GettyImages

Ya en estado de gracia absoluta, la Roja acudió a la Eurocopa celebrada en Polonia y Ucrania como máxima candidata y sacó a relucir toda la jerarquía de su plantel, venciendo en la gran final a Italia por 4-0.



Compartieron el grupo C con la Nazionale, Croacia e Irlanda, mientras que en cuartos dejaron en el camino a Francia y en semis a Portugal.

5. UEFA Nations League 2023

Croatia v Spain - UEFA Nations League 2022/23 Final | Dean Mouhtaropoulos - UEFA/GettyImages

Tras ganar el grupo A2 de esta novedosa competencia, España acudió a semifinales en búsqueda de posicionarse nuevamente como selección fuerte, tras once años de sequía.



Portugal, Suiza y la República Checa fueron los rivales de esa instancia, mientras que en semis eliminaron a Italia y en la final superaron a Croacia por penales en el Stadion De Kuip en Rotterdam, Países Bajos.

6. Eurocopa 2024

Spain v England: Final - UEFA EURO 2024 | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

Ya con Luis de la Fuente en el banquillo, gritaron campeones de la Eurocopa celebrada en Alemania para quedar posicionadas como la máxima candidata a hacerse del Mundial 2026.



En la fase de grupos superaron a Italia, Croacia y Albania, mientras que en octavos dejaron afuera a Georgia, en cuartos a Alemania y en semis a Francia. En la gran final vencieron a Inglaterra por 2-1 en el Estadio Olímpico de Berlín.

7. Mundial 2026

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

La copa más preciada volvió este domingo a las vitrinas de la RFEF, con la consagración de la Roja en el Mundial 2026 ante Argentina, que era la vigente campeona del mundo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.



El camino arrancó con un empate ante Cabo Verde y posteriores victorias ante Arabia Saudita y Uruguay. En 16avos de final superaron a Austria, en octavos a Portugal, en cuartos a Bélgica y en las semifinales a Francia.

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