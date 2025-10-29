¿Cuántos títulos tiene Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?

Cristiano Ronaldo es uno de los futbolistas con el palmarés más laureado en la historia del fútbol. El delantero portugués acumula 35 títulos a lo largo de su carrera, entre los que destacan una Eurocopa, cinco Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, tres títulos de la Premier League y dos de LaLiga. Sin embargo, el 'Bicho' aún tiene una deuda pendiente.



A pesar de sus impresionantes logros, Cristiano Ronaldo arrastra una sequía de títulos significativa. El delantero portugués no levanta un trofeo con un club desde 2021, cuando conquistó la Serie A con la Juventus.



En enero de 2023, cuando Cristiano Ronaldo fichó por el Al-Nassr de la primera división saudí, todo indicaba que el portugués dominaría la liga tanto individual como colectivamente. Sin embargo, aunque Ronaldo ha seguido rompiendo récords en sus estadísticas personales, no ha logrado conquistar ni un solo título oficial con el club del 'Sol de Riad'.



Este martes 28 de octubre, el Al-Nassr se enfrentó al Al-Ittihad —equipo en el que milita Karim Benzema— y cayó por 2-1 en los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones. De esta forma, al conjunto del 'Comandante' solo le quedan por disputar los títulos de la primera división saudí y de la Liga de Campeones 2 de la AFC.



¿Cuántos títulos tiene Cristiano Ronaldo en el Al Nassr?

Al Nassr v Al Ittihad: King's Cup | Abdullah Ahmed/GettyImages

Hasta octubre de 2025, Cristiano Ronaldo solo ha conquistado un título con el Al-Nassr: la Arab Club Champions Cup de 2023, lograda en agosto de ese año. Cabe destacar que no se trata de un torneo oficial.

Una estadística demoledora es que Cristiano Ronaldo ha perdido un total de 13 títulos con el Al-Nassr desde su llegada al equipo hace casi tres años.

Torneo perdido Temporada Liga Profesional Saudí 2022/2023 Saudi Super Cup 2022/2023 Copa del Rey de Campeones 2022/2023 Liga Profesional Saudí 2023/2024 Saudi Super Cup 2023/2024 Copa del Rey de Campeones 2023/2024 Asian Champions League 2023/2024 Liga Profesional Saudí 2024/2025 Saudi Super Cup 2024/2025 Copa del Rey de Campeones 2024/2025 Asian Champions League 2024/2025 Saudi Super Cup 2025/2026 Copa del Rey de Campeones 2025/2026

¿Cristiano Ronaldo logrará conseguir un título con el Al-Nassr esta temporada? ¿Conseguirá levantar un campeonato con esta escuadra antes de retirarse?