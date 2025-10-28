Cristiano Ronaldo vs Karim Benzema: historial completo de enfrentamientos y resultados

Cristiano Ronaldo y Karim Benzema figuran entre los delanteros más destacados de las últimas dos décadas. Ambos brillaron y se complementaron como compañeros en el Real Madrid, y actualmente militan en el fútbol saudí: Ronaldo en el Al-Nassr y Benzema en el Al-Ittihad.



Este martes 28 de octubre, Al-Ittihad y Al-Nassr se enfrentaron en los octavos de final de la Copa del Rey de Campeones. El conjunto de Yeda, con tantos de Karim Benzema y Houssem Aouar, se impuso 2-1 al equipo de Cristiano Ronaldo. Así, el cuadro liderado por el 'Comandante' quedó eliminado y ahora solo le resta disputar el título de la Saudi Pro League y la Liga de Campeones 2 de la AFC.



A lo largo de sus carreras, Ronaldo y Benzema se han enfrentado en múltiples ocasiones, tanto en partidos de clubes como con sus respectivas selecciones nacionales.

Al Nassr v Al Ittihad: King's Cup | Abdullah Ahmed/GettyImages

A continuación, te presentamos el historial de enfrentamientos entre estos dos grandes del fútbol europeo y el rendimiento de cada uno ante el otro.



Fecha Equipos Resultado Competición ¿Marcaron gol? 20 de febrero de 2008 Lyon (Benzema) vs Manchester United (Cristiano Ronaldo) 1-1 Champions League Gol de Karim Benzema 4 de marzo de 2008 Manchester United (Cristiano Ronaldo) vs Lyon (Benzema) 1-0 Champions League Gol de Cristiano Ronaldo 11 de octubre de 2014 Francia (Benzema) vs Portugal (Ronaldo) 2-1 Amistoso Gol de Karim Benzema 4 de septiembre de 2015 Portugal (Ronaldo) vs Francia (Benzema) 0-1 Amistoso Sin goles de estos jugadores 23 de junio de 2021 Portugal (Cristiano) vs Francia (Benzema) 2-2 Eurocopa 2021 2 goles de Cristiano Ronaldo, 2 goles de Karim Benzema 26 de diciembre de 2023 Al Ittihad (Benzema) vs Al Nassr (Cristiano) 2-5 Liga Árabe 2 goles de Cristiano Ronaldo 6 de diciembre de 2024 Al Ittihad (Benzema) vs Al Nassr (Cristiano) 2-1 Liga Árabe Un gol de Cristiano Ronaldo y un gol de Karim Benzema 7 de mayo de 2025 Al Nassr (Cristiano) vs Al Ittihad (Benzema) 2-3 Liga Árabe Gol de Karim Benzema 19 de agosto de 2025 Al Nassr (Cristiano) vs Al Ittihad (Benzema) 2-1 Supercopa de Arabia Saudita Sin goles de estos jugadores 28 de octubre de 2025 Al Nassr (Cristiano) vs Al Ittihad (Benzema) 1-2 Copa del Rey Un gol de Karim Benzema

Cristiano Ronaldo y Karim Benzema se han enfrentado en un total de diez ocasiones: tres con sus respectivas selecciones nacionales y siete a nivel de clubes. Al legendario delantero portugués no le han sentado bien los equipos en los que ha militado el ‘Gato’, ya que solo ha logrado vencerlos en tres oportunidades. Por su parte, los conjuntos de Benzema suman cinco victorias ante el ‘Bicho’. Finalmente, han empatado en dos ocasiones.



Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi Final | Lampson Yip - Clicks Images/GettyImages

En estos duelos, Benzema, el socio perfecto de Ronaldo en el Real Madrid, se ha destacado con siete goles en su cuenta personal, mientras que el futbolista portugués ha conseguido un total de seis anotaciones.

El Al-Nassr y el Al-Ittihad se volverán a ver las caras en febrero de 2026 en duelo correspondiente a la primera división de Arabia Saudita. ¿Seguirá el dominio de Benzema?