Cuatro alternativas a Marcus Rashford que el Barcelona podría fichar tras el ultimátum del Manchester United

Según los informes, la postura del Manchester United sobre la continuidad de Marcus Rashford como jugador del Barcelona la próxima temporada sigue siendo tan firme como siempre: o se paga ahora o no hay acuerdo.

Rashford se unió al Barça el verano pasado en calidad de cedido por una temporada y ha contribuido a que el club ganara LaLiga; incluso marcó en la decisiva victoria en el Clásico contra el Real Madrid en el Camp Nou el pasado domingo.

Pero desde hace tiempo está claro que, si bien Rashford desea quedarse, el Barcelona se muestra indeciso, o incluso reacio, a ejercer la opción de compra fija incluida en el contrato de cesión original. El club catalán puede fichar a Rashford de forma permanente pagando 35,1 millones de dólares (30 millones de euros, 26 millones de libras), un precio considerado inferior al valor de mercado del jugador de 28 años.

Según informa Fabrizio Romano, las negociaciones entre el Manchester United y el Barcelona continúan. El club catalán se niega a pagar la cantidad acordada y busca renegociar condiciones más flexibles, como un segundo préstamo con opción de compra obligatoria. El problema radica en que el United exige el pago inmediato y debe cumplir con la cláusula de compra total. Por parte del Manchester United, no hay vuelta atrás.

Según The Athletic , el Barcelona tomará una decisión final sobre si pagar la cláusula "más pronto que tarde". La situación se ha convertido en un pulso político —¿Quién cederá primero?— y, desde hace meses, los medios españoles han difundido el rumor de que el interés por retener a Rashford se ha "enfriado".

En una maniobra de negociación, el Barcelona incluso podría permitir que finalice la cesión original y que expire la opción de compra, con la esperanza de presionar al United si ningún otro club muestra interés en fichar al internacional inglés.

¿A quién podría fichar el Barcelona en lugar de Rashford?

Deportivo Alaves v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Si el Barcelona decide no renovar el contrato de Rashford por al menos un año más, o si fracasa en las nuevas negociaciones, los catalanes necesitarán encontrar un sustituto. Incluso si Ferran Torres se consolida como delantero centro titular una vez que Robert Lewandowski se marche, seguirá siendo necesario contar con un jugador versátil que lo reemplace.

Rashford ha sido, en la práctica, esa opción de reserva esta temporada, no un titular cuando todos los demás están disponibles, pero generalmente considerado la primera alternativa a Raphinha o Lamine Yamal, quienes han sufrido lesiones.

El mencionado informe de The Athletic sugiere que los directivos del Barcelona creen que invertir una suma mayor en el traspaso de un nuevo delantero más joven que Rashford tendría el mismo impacto financiero. Esto probablemente se deba a que un salario menor compensaría el precio más elevado, dado que el Barcelona cubrió íntegramente el sueldo de Rashford durante su cesión, que aún rondaba los 16,4 millones de dólares incluso después de acordar una reducción salarial.

El extremo del Newcastle United, Anthony Gordon , de 25 años, ha sido vinculado con el Barcelona y actualmente cobra aproximadamente la mitad que Rashford. Sin embargo, las Urracas podrían pedir 101 millones de dólares. Abde Ezzalouli, del Real Betis , exjugador de La Masia, sería mucho más barato que Gordon en ambos aspectos.

Eli Junior Kroupi, del Bournemouth, está en el punto de mira. Los Cherries lo consideran un jugador que podría valer más de 130 millones de dólares en el futuro tras su temporada revelación en la Premier League; por lo tanto, podría tener sentido intentar fichar al joven de 19 años antes de que dé el salto a esa categoría de élite.

Víctor Muñoz, del Osasuna, es otra opción más económica, aunque su valor sigue siendo superior al de la opción sobre Rashford debido a una cláusula de rescisión de 46,8 millones de dólares. La complicación reside en que se cree que el Real Madrid dispone de una cláusula de recompra que podría activar por menos de 10 millones de dólares.