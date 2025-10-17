Cuatro asuntos que Hansi Flick debe abordar para resolver los problemas del Barcelona en el inicio de la temporada

Antes del parón internacional de octubre, el Barcelona perdió dos veces en cinco días, la misma cantidad de derrotas que había sufrido previamente (sin contar la prórroga de Champions contra el Inter de Milán) durante todo 2025.

A la realidad de su primer partido en casa en la Champions League contra el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, le siguió una humillante derrota por 4-1 a manos de un Sevilla que luchaba por su permanencia en LaLiga la temporada pasada.

El Barcelona inició la temporada invicto en siete partidos. Sin embargo, bajo la superficie de los resultados positivos, la observación subrayó una serie de problemas para el equipo que conquistó el triplete nacional la temporada pasada.

Esos problemas quedaron expuestos al mundo durante la primera semana de octubre. Ahora, con dos semanas de descanso, se espera que Flick haya encontrado la manera de solucionarlos antes del partido en casa del sábado contra el Girona.

Pero, ¿cuáles son las principales fallas que han impactado al Barcelona en este inicio de temporada y que Flick debe solucionar?

La línea defensiva alta

El planteamiento defensivo del Barcelona empieza a ser un problema | Fran Santiago/GettyImages

La agresiva, valiente y característica línea defensiva alta de Flick sorprendió a sus rivales y les trajo un éxito rotundo la temporada pasada. Ahora, se ha convertido en un problema.

Tras tres jornadas de temporada, el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez presentó a la perfección la fórmula para superar el sistema defensivo del Barça: un delantero centro puede desplazarse por detrás de la línea defensiva en posición de fuera de juego y recibe un pase diagonal a un corredor por la banda. Una vez que el corredor recibe el balón, puede centrar al delantero, que está solo contra el portero. Así de fácil.

El gol de la victoria de Gonçalo Ramos y el segundo gol del Sevilla resultaron inquietantemente similares.

La marcha de Iñigo Martínez en verano sigue siendo un tema candente. El veterano era el líder defensivo del Barcelona y el comandante de la línea ofensiva. Sin él, los catalanes siguen luciendo desorganizados en defensa dos meses después de iniciada la temporada.

Es imperativo que Flick encuentre la manera de mejorar la coordinación, las distancias y la comunicación entre sus centrales. Además, debería considerarse explorar una configuración defensiva diferente, especialmente en los últimos minutos del partido, que no requiera que su defensa corra constantemente hacia su propia portería.

La fórmula para superar el sistema defensivo de Flick está ahí y los mejores equipos del mundo no dudarán en utilizarla. El Barcelona carece de defensas que se sientan cómodos jugando en bloque bajo; es necesario ajustar la línea alta o el Barcelona está condenado a seguir encajando goles de la misma forma.

La intensidad de la presión

Raphinha fue clave en la presión alta del Barcelona la temporada pasada | Anadolu/GettyImages

Gran parte de los problemas con la línea alta del Barcelona empiezan en ataque. Hace una temporada, la presión del Barcelona estaba a la altura de las mejores del mundo. Esta temporada, los rivales han podido jugar desde atrás con una regularidad alarmante.

El Barcelona es un equipo diseñado para recuperar el balón en ataque. Esto le permite recuperar el balón en posiciones ventajosas y crear peligro de la nada gracias a su calidad ofensiva.

Y quizás aún más importante, recuperar el balón rápidamente también le permite al Barcelona ahorrar energía. Aunque las acciones peligrosas no se deban a recuperar el balón dentro de la línea media, sí le permite al Barcelona iniciar posesiones sostenidas. Si se permite a los rivales eludir la presión, todos los jugadores se ven obligados a quemar constantemente energía retrocediendo para defender.

Raphinha tuvo una temporada excepcional frente a la portería la temporada pasada, pero su rendimiento sin balón fue posiblemente aún más importante. Su ausencia por lesión en los últimos tres partidos se ha sentido enormemente. Ahora le toca al resto de los atacantes asumir su responsabilidad en este aspecto.

Todo empieza con la intensidad. Desde el primer partido de la temporada, Flick se mostró furioso con el esfuerzo de su equipo. Ese problema ha persistido durante los primeros 10 encuentros.

Si el Barcelona quiere triunfar y eclipsar el récord que estableció la temporada pasada, es fundamental redescubrir la intensidad de su presión.

El rol del número 10

Dani Olmo ha estado lejos de su mejor nivel para empezar la temporada | Quality Sport Images/GettyImages

La contribución del número 10 esta temporada ha sido prácticamente nula para el Barcelona.

Dani Olmo y Fermín López han disfrutado de la mayor parte de los minutos, pero sus cinco goles combinados se produjeron en victorias contundentes contra el Getafe y el Valencia, dos de los equipos más débiles que ha enfrentado el Barça hasta la fecha.

Fermín ha estado de baja los últimos cuatro partidos debido a las lesiones que sufre desde el principio de su carrera. Se espera que regrese pronto después del parón, lo que debería impulsar el ataque del Barcelona.

Pero el mayor problema ha sido el preocupante estado de forma de Olmo. Durante su segunda temporada con el Barcelona, ​​el internacional español ha mostrado un nivel muy inferior al que ha tenido en el pasado. El ágil jugador de espacios reducidos ha estado ausente últimamente, con constantes dificultades para crear y finalizar jugadas, además de ser un factor irrelevante en la presión del Barça.

El puesto de número 10 es crucial para el éxito ofensivo del Barcelona. Flick debe encontrar la manera de liberar a sus jugadores creativos o el ataque del Barcelona perderá una dimensión importante.

Olmo se encuentra de baja tras lesionarse con su selección. A pesar de su bajo estado de forma previo, sigue siendo la mejor opción para Flick en la posición. El Barcelona, ​​a su vez, corre el riesgo de agotar a Fermín cuando regrese, dada la falta de opciones disponibles.

La prolongada ausencia de Gavi significa que Dro Fernández, de 18 años de edad, es el único sustituto natural de Fermín por el momento.

Forma física de los jugadores

Robert Lewandowski es uno de los últimos jugadores en sumarse a una abarrotada enfermería del Barcelona | Soccrates Images/GettyImages

Las lesiones han afectado gravemente al Barcelona en 10 partidos.

Aunque Lamine Yamal y Fermín están a punto de regresar, la lista de lesionados del Barça sigue siendo extensa. Joan García, Gavi, Raphinha, Olmo y Robert Lewandowski están de baja, siendo estos dos últimos las víctimas más recientes.

Alejandro Balde y Frenkie de Jong también han estado de baja al principio de la temporada. Las lesiones igualmente fueron un problema la temporada pasada, pero nunca tantas a la vez, especialmente al principio de la campaña.

Además, los jugadores que se han mantenido sanos se han mostrado agotados en los últimos partidos. Pedri, Marcus Rashford, Pau Cubarsí y Eric García han mostrado claros signos de fatiga, una señal preocupante teniendo en cuenta que la temporada aún está en sus inicios.

Flick y su cuerpo técnico deben evaluar qué se puede hacer para mejorar la condición física general del equipo. Lo positivo es que aún queda mucho camino por recorrer antes del tramo decisivo de la temporada.

Sin embargo, si esta tendencia continúa, el Barcelona llegará al clímax de la competencia con un brazo atado.

