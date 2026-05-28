Cuatro fichajes que el Manchester United debe realizar tras el traspaso de Ederson

El Manchester United está cerca de concretar su primer fichaje del verano, mientras se vislumbra otro mercado de fichajes transformador. El verano pasado se invirtió una gran cantidad de dinero, ya que los Red Devils renovaron su línea de ataque y reforzaron la portería. Con Michael Carrick ya como entrenador permanente, el United puede centrarse ahora en reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

El regreso de la Champions League y las crecientes expectativas obligan al club a ser eficiente en sus operaciones, y han tenido un buen comienzo al estar cerca de completar el fichaje del talentoso centrocampista del Atalanta, Éderson, por 51 millones de dólares.

La llegada del primer refuerzo es solo el comienzo para el United, que debe construir una plantilla capaz de compaginar las competiciones europeas y nacionales la próxima temporada. Aquí hay cuatro nombres que los Red Devils deberían considerar tras la llegada del brasileño.

Lewis Hall

Newcastle United Training Session | Serena Taylor/GettyImages

Parece probable que el Manchester United incorpore un lateral izquierdo. La salida de Tyrell Malacia, la reubicación de Patrick Dorgu y el historial de lesiones de Luke Shaw en momentos de alta presión hacen que Carrick necesite otra opción en esa posición, y Lewis Hall, nominado a Jugador Joven de la Temporada de la Premier League, es el principal objetivo.

El jugador de 21 años ha florecido desde su llegada al Newcastle United procedente del Chelsea. Tres impresionantes temporadas con las Urracas le han brindado una vasta experiencia en la Premier League y la Champions League. Con una mentalidad ofensiva y la tenacidad necesaria sin balón, es uno de los laterales más prometedores del momento.

El Newcastle se prepara para una posible salida masiva de jugadores este verano y Hall podría ser uno de ellos. Se requeriría un traspaso importante, potencialmente alrededor de 80 millones de dólares, pero los jugadores con semejante potencial no son baratos, especialmente si provienen de otros equipos de la Premier League.

Adam Wharton

Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026 | DeFodi Images/GettyImages

El United sabía que necesitaba al menos dos centrocampistas este verano. Éderson es la primera incorporación, pero la segunda requerirá una inversión aún mayor. La marcha de Casemiro y el bajo rendimiento de Manuel Ugarte dejan a Carrick con pocas opciones en el mediocampo. Kobbie Mainoo es el futuro del club, pero las alternativas no son muy prometedoras. Colocar a Bruno Fernandes o Mason Mount en el doble pivote no es una solución viable.

Éderson comparte características ofensivas con Casemiro, a pesar de no ser un jugador puramente defensivo, lo que permite al United invertir una gran suma en un técnico que lo acompañe junto a Mainoo. Con la inminente llegada de Elliot Anderson al Manchester City, Adam Wharton podría ser el mediocampista organizador perfecto para potenciar aún más el ataque del United. El talentoso inglés llega al verano tras su éxito en la Conference League con el Crystal Palace.

A sus 22 años, Wharton es un jugador sorprendentemente hábil, a pesar de su edad, y ya acumula casi un centenar de partidos con el Palace desde su llegada prácticamente desconocida a principios de 2024. Como era de esperar, se necesitaría una suma de nueve cifras para fichar al joven, pero sería dinero bien invertido en una de las promesas más destacadas del fútbol actual.

Bradley Barcola

Paris FC V Paris Saint-Germain. | Tim Clayton/GettyImages

Una posición en la plantilla del United que carece de una opción tradicional es la de extremo izquierdo. Matheus Cunha ha desempeñado ese rol con cierto éxito bajo las órdenes de Carrick, mientras que Dorgu es otro candidato para el puesto tras haber impresionado con una transformación al estilo Gareth Bale en enero, justo antes de su larga baja por lesión. Pero con la apretada agenda de partidos de la próxima temporada, el United necesita un especialista.

Bradley Barcola es uno de los nombres que probablemente acapararán los titulares del mercado de fichajes este verano, ya que su futuro parece cada vez más incierto. El cuarto delantero del Paris Saint-Germain podría buscar un nuevo rumbo en busca de más minutos si su rol se ve aún más relegado en caso de que los vigentes campeones de Europa fichen a Yan Diomande del RB Leipzig.

Si Barcola se marcha, los Red Devils tendrán que hacer frente a la dura competencia de su rival, el Liverpool, que también está interesado en Diomande, pero que debería hacer todo lo posible por atraer al internacional francés. Barcola ha participado en 50 goles en las dos últimas temporadas; su velocidad vertiginosa y su agilidad de ballet lo convierten en un jugador imparable en plena carrera.

El único inconveniente es su precio, que podría rondar los 134 millones de dólares si el PSG decide venderlo.

Jean-Philippe Mateta

Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026 | Maja Hitij/GettyImages

Según los informes, el Manchester United está interesado en fichar a otro delantero centro, alguien capaz de competir con Benjamin Šeško sin generar conflictos como suplente. La experiencia contrastada será esencial, y por eso Jean-Philippe Mateta resulta una opción tan atractiva.

El francés, cuyo excelente rendimiento en el Crystal Palace le valió la convocatoria de Didier Deschamps para el Mundial, ha sido un goleador habitual en la Premier League durante varias temporadas, y posee la potencia, la velocidad y la efectividad necesarias para triunfar en Inglaterra.

El jugador de 28 años, autor del gol de la victoria del Palace en la final de la Conference League 2026, ha marcado 16 o más goles en cada una de las últimas tres temporadas, y podría estar dispuesto a aceptar un rol de suplante en un club del tamaño del United. Además, con su contrato con el Palace a punto de expirar el próximo verano, podría estar disponible a un precio más asequible.

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