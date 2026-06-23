Curazao vs Costa de Marfil: previa, predicciones y alineaciones

Curazao ha sido una de las sensaciones del Mundial 2026, ya que ha logrado mantenerse con vida a pesar de llegar con el papel de víctima en el Grupo E de la competencia. El cuadro de la CONCACAF cierra la última jornada de la Fase de Grupos ante Costa de Marfil, otra nación que sueña con poder estar en la siguiente ronda.



La Ola Azul abrió su camino recibiendo una triste goleada 7-1 por parte de Alemania, sin embargo, en la segunda fecha, los curazoleños sumaron el primer punto de su historia al sacarle el empate sin anotaciones a Ecuador, con el guardameta Eloy Room erigiéndose como el Jugador del Partido gracias a sus intervenciones.



Con respecto a los Elefantes, sumaron tres unidades en su debut al encontrar el gol de forma agónica, luego que Amad Diallo anotara en el minuto 90 contra los ecuatorianos. En su segundo compromiso, los marfileños estuvieron a nada de sumar un punto, pero Alemania los superó en el tiempo agregado, al 90+4, dejando la pizarra 2-1, pese a la anotación de Franck Kessié.



Tras todo lo ocurrido, el Grupo E es liderado por The Mannschaft con seis unidades, seguida de Costa de Marfil con tres, mientras La Tricolor (-1) y Curazao (-6) tienen un punto.

Falta una fecha en el Grupo E:



🇩🇪 aseguró el primer lugar.

🇨🇮🇪🇨🇨🇼 pelearán por el segundo puesto (y un posible pase a 16avos en tercer lugar). pic.twitter.com/96FUGCAaIK — ModoMundoMundial (@MundoMundial100) June 23, 2026

Pronóstico SI

A pesar que Curazao ha mostrado corazón en su primera participación, las estadísticas y las casas de apuestas no están de su lado, ya que todo se inclina a que Costa de Marfil se lleve la victoria, con lo cual se pondría en los dieciseisavos de final. A diferencia de Ecuador, los Elefantes sí han sabido cómo anotar, por lo que Eloy Room podría ser superado. La Ola Azul apostaría por defenderse ante la velocidad y peligrosidad de sus rivales, pero tampoco dejaría de lado lanzarse a la ofensiva, por lo que podría hacer daño a los africanos.



Curazao 1-2 Costa de Marfil

¿A qué hora se juega el Curazao vs Costa de Marfil?

Ciudad: Philadelphia, Pennsylvania

Estadio: Lincoln Financial Field

Fecha: jueves, 25 de junio

Hora: 13 h (EEUU ET), 14 h (México), 22 h (España)

Últimos 5 partidos

Curazao Costa de Marfil Ecuador 0-0 Curazao 20/6/26 Alemania 2-1 Costa de Marfil 20/6/26 Alemania 7-1 Curazao 14/6/26 Costa de Marfil 1-0 Ecuador 14/6/26 Escocia 4-1 Curazao 6/6/26 Francia 1-2 Costa de Marfil 4/6/26 Australia 5-1 Curazao 30/5/26 Costa de Marfil 1-0 Escocia 31/3/26 China 2-0 Curazao 31/3/26 Corea del Sur 0-4 Costa de Marfil 28/3/26

¿Cómo ver el Curazao vs Costa de Marfil por TV y Streaming Online?

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Últimas noticias de Curazao

El arquero Eloy Room hizo historia al quedar registrado como el guardameta con más atajadas en la historia de la competencia sin recibir gol en contra. Luego de sus 15 intervenciones, el curazoleño reveló cómo se mantiene en forma a sus 37 años.



“Es difícil mantenerse listo y en forma a medida que envejeces. Tenemos que entrenar duro, pero la experiencia es realmente útil; lo ves con el resto de guardametas en este torneo. Creo que los porteros somos como el buen vino, como dicen”, indicó a los medios.



“Los aficionados de Ecuador se acercaron a mí después del partido para pedirme fotos y cosas así. Aunque probablemente muchos estaban muy enfadados conmigo porque paré los balones, mantuvieron una actitud muy deportiva; querían tomarse fotos y felicitarme. Ya he jugado en muchos clubes: equipos grandes y otros más pequeños. Así que, para mí, es algo normal. Por supuesto, intento hacer siempre lo mismo. Me gustan los elogios de la gente, pero al fin y al cabo es mi trabajo”, compartió el guardameta.

Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

La posible alineación de Curazao (5-4-1): Eloy Room, Shurandy Sambo, Sherel Floranus, Armando Obispo, Roshon van Eijma, Joshua Brenet; Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Livano Comenencia, Tahith Chong; Jürgen Locadia.

Últimas noticias de Costa de Marfil

Luego de haber sucumbido contra Alemania, el técnico de los africanos, Emerse Faé, acusó al cuadro teutón de falta de deportividad.



“Tomamos como ejemplo a selecciones como esta para mejorar, pero me he sentido un poco decepcionado por la falta de deportividad que ha mostrado la selección alemana. Al defensa alemán (Nathaniel) Brown sólo le dije que fuera modesto. Jugó muy bien y está en una selección fuerte, pero no debe hablar mal de nosotros sólo por querer ganar o porque el partido quedó 1-1. De una selección tan importante como Alemania esperábamos más deportividad cuando (Wilfried) Sengu sacó el balón por lesión. Nos hubiera gustad que nos lo devolvieran”, comentó el estratega.

Emerse Fae | Ezra Shaw - FIFA/GettyImages

La posible alineación de Costa de Marfil (4-1-4-1): Yahia Fofana; Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Ibrahima Sangaré, Franck Kessié, Christ Inao Oulaï; Amad Diallo, Yan Diomande, Ange-Yoan Bonny.