Curtis Jones lanza una grosera frase sobre la mala racha del Liverpool

El centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, ofreció un interesante análisis de la lamentable racha actual del club de su infancia, capturando el ánimo de muchos al lamentar: "Estamos en la m...".

Jones jugó los 90 minutos de la derrota del miércoles en Champions League por 4-1 ante el PSV Eindhoven, incapaz de controlar el torrente de camisetas azules que lo rodeaban durante una noche aleccionadora. El paseo del PSV en Anfield no fue nada nuevo.

Este revés europeo representó la novena derrota del Liverpool en 12 partidos, la peor racha del club desde la época de Winston Churchill como primer ministro del Reino Unido. Arne Slot no pudo ofrecer ninguna explicación convincente para la dramática caída de su equipo. Jones ni siquiera lo intentó.

“No tengo las respuestas”, suspiró a CBS Sports. “Sinceramente, no las tengo. Se lo digo a todo el mundo. Es simplemente inaceptable. Ni siquiera tengo que esperar a pensarlo. Ya no estoy tan enojado. Estoy en un punto en el que simplemente no tengo palabras.

“Es difícil porque juego para el equipo del que soy hincha. Soy aficionado y he visto a este club toda mi vida. En mucho, mucho tiempo, no había visto a un Liverpool pasar por una etapa como esta con resultados como estos”.

“Pero al final, seguimos llevando ese escudo en el pecho. Y hasta que lo perdamos, siempre lucharemos. Intentaremos que este equipo vuelva a estar donde debe estar, demostrarles a todos de nuevo qué es este club y por qué lo llaman el mejor equipo del mundo. Pero ahora mismo, estamos en la miseria y eso tiene que cambiar”, agregó.

Las leyendas del Liverpool se vuelven contra los jugadores, en lugar de Arne Slot

Milos Kerkez ha tenido un comienzo difícil en el Liverpool | David Balogh/GettyImages

Tras lamentar el silencio de Mohamed Salah, Jamie Carragher debió sentirse algo animado por la diatriba de Jones. El ícono del Liverpool adoptó un tono derrotado en su rol como comentarista de CBS Sports, aunque no está presionando por un cambio de entrenador. "El Liverpool no es un club de despidos", advirtió Carragher. "Creo que el Liverpool es diferente a casi todos los clubes del fútbol europeo, donde el entrenador es el rey. Los entrenadores tienen tiempo".

Sin embargo, a los jugadores parece que se les ha acabado el tiempo. "Ahora están viendo a [Virgil] Van Dijk; no es el mismo jugador y Mo Salah parece que se le han ido las piernas", suspiró Carragher. Analizando al capitán del Liverpool, cada vez más errático, el exdefensa afirmó que Van Dijk ahora es simplemente "un central normal, como yo".

Steven Gerrard exigió "una profunda introspección" en TNT Sports, pero evitó hablar de despedir a Slot. "Crisis es una palabra muy fuerte y una falta de respeto hacia algunos de los jugadores que han dado lo mejor de este club, y hacia el entrenador que lo hizo hace tres meses", señaló.

No obstante, Gerrard discrepó con algunos jugadores del Liverpool. "No importa si es Mo Salah o quien sea, en esta situación es imposible ganarle ni un regate", se lamentó el excapitán del Liverpool al ver el segundo gol del PSV. “Para mí, [Milos] Kerkez está fuera de posición durante la mayor parte del juego.

“Es un crimen estar del lado del atacante. Hay que estar dentro. No se da ninguna oportunidad”, señaló.

