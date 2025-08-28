Dagoberto Espinoza detalla la forma en la que se ha ganado un puesto estelar en el América

André Jardine ha tenido que mover sus piezas con el fin de encontrar al América más competitivo que le sea posible. El resultado está dado, pues el cuadro de la capital del país está al borde de la cima y aún sin derrota dentro de la Liga MX.

Uno de los hombres que se ha ganado el sitio dentro del esquema de André, es el joven Dagoberto Espinoza. El mexicano relata cómo ha sido la transición de ser un suplente de pocos minutos a un titular fijo.

Es algo que me he ganado día a día, es difícil y creo que he sufrido mucho. Y ahora que está pasando estoy tratando de aprovecharlo al máximo. Todavía no (asimilar que ya es titular) porque es algo que pasó rápido y a lo mejor no hay como un titular fijo, pero ahora que estoy en gran momento tengo que aprovechar. Dagoberto Espinoza

America v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Sobre los esfuerzos que ha hecho por seguir adelante y su casi retiro del fútbol añadió:

Ha sido muy difícil, conforme a fui avanzando futbolísticamente ya eran otros pensamientos era de “tengo que aprovechar la oportunidad que tengo de jugar en este club” y ahora no puedo tirar la toalla de todo el sacrificio que hicieron mis papás y todos mis conocidos. Dagoberto Espinoza

Espinoza le ha ganado el puesto a Kevin Álvarez, quien es en cifras uno de los fichajes más grandes en la historia del América. Ahora, el jugador tuvo su primer experiencia a nivel de Selección Mexicana durante el microciclo de esta semana.

