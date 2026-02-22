Dani Ceballos asume su error tras la derrota del Real Madrid

Dani Ceballos utilizó sus redes sociales para aceptar su error tras la derrota del Real Madrid ante el Osasuna en Pamplona. El mediocampista publicó un mensaje breve en su cuenta de X en el que escribió “Asumo mi responsabilidad”, acompañado por una imagen del partido y un gesto de disculpa.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa cayó 2-1 en El Sadar y el segundo tanto del equipo navarro llegó en el minuto 90, luego de una pérdida de Ceballos en campo propio. La jugada terminó con el gol decisivo de Raúl García de Haro, que sentenció el encuentro y dejó al equipo blanco pendiente de lo que haga el Barcelona en la lucha por el liderazgo.

Ceballos había ingresado a los 82 minutos en lugar de Arda Güler. La intención del cuerpo técnico era reforzar la posesión y manejar los tiempos en el tramo final, consciente de que los últimos minutos serían determinantes. Sin embargo, la acción que derivó en el 2-1 terminó condicionando el resultado y expuso al futbolista a cuestionamientos.

Tras el partido, Arbeloa también asumió la responsabilidad por el resultado y respaldó a sus jugadores. El entrenador sostuvo que el equipo debe sostener la exigencia en el tiempo y remarcó que confía en el trabajo que vienen realizando. Además, señaló que necesitarán a todos los integrantes del plantel en lo que resta de la temporada.

La derrota generó críticas hacia varios protagonistas. Muchos periodistas e hinchas cuestionaron el rendimiento del mediocampista y la gestión de los cambios en el cierre del encuentro.

En su quinta temporada en el Real Madrid, Ceballos sigue buscando mayor continuidad. El curso actual le ofrecía una oportunidad ante la ausencia de un mediocentro creativo específico, aunque la irregularidad y los errores puntuales han condicionado su protagonismo. El mensaje publicado horas después del partido marcó su postura tras una derrota que puede tener impacto en la pelea por el campeonato y que obliga al equipo a enfocarse en el próximo compromiso ante el Benfica.