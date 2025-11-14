Dani Olmo se pronuncia sobre los choques entre el FC Barcelona y la selección española

En diálogo con el diario Mundo Deportivo, Dani Olmo se refirió a las tensiones que existen entre el FC Barcelona y la selección de España por la integridad física de los futbolistas. En este nuevo capítulo, Lamine Yamal tuvo que ser desafectado de la convocatoria del equipo de Luis de la Fuente tras haberse sometido a un tratamiento invasivo para resolver su pubalgia sin haber avisado al cuerpo técnico del combinado nacional.

"Yo creo que no vivimos tanta tensión desde dentro. Al final, tanto desde el club como desde la selección, siempre se busca lo mejor para el jugador, y yo no he visto tampoco ningún problema en ambas partes. La relación es buena y siempre ha sido buena. Al fin y al cabo, ambas partes buscan el bien del jugador", explicó el atacante.

"Si Lamine ahora no está al 100% y no ha podido estar, pues no hay ningún problema. Lamine es un jugador muy importante tanto para el Barça como para la selección y lo necesitamos al 100% y si no lo está, no lo está", agregó.

FBL-EUR-C1-BARCELONA-PRESSER | PIERO CRUCIATTI/GettyImages

Por último, cerró: "Al final, el Barça da mucho que hablar siempre, tanto dentro como fuera. Pero eso, ya te he dicho, no es algo que nos preocupe ni sintamos esa tensión que a lo mejor desde fuera se percibe. Desde dentro todo con total normalidad, siempre buscando el beneficio del jugador".

Sobre el encuentro con los futbolistas del Real Madrid en la selección tras un nuevo clásico caliente, reflexionó: "Esos partidos son siempre al 100% y se puede decir que siempre son un poco calientes. Pero no, al final ahora estamos centrados en la selección y en lo que nos toca, que es clasificarnos al Mundial. Es un partido, luego nos veremos las caras otra vez, pero en la selección somos una familia".

