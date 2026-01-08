Darren Fletcher dirigirá al Manchester United en la FA Cup mientras continúa la búsqueda de un nuevo interino

El Manchester United vuelve a encontrarse en un momento de transición. Darren Fletcher, actual técnico interino, ha confirmado que será él quien lidere al equipo en el choque de la Copa FA del próximo domingo frente al Brighton, mientras el club continúa acelerando la búsqueda de un nuevo entrenador provisional que tome las riendas hasta final de temporada.

La decisión llega tras el despido de Ruben Amorim el pasado lunes, un movimiento que ha generado frustración y desconcierto entre la afición debido a la creciente evidencia de dudas internas sobre el técnico portugués desde su llegada.

Fletcher toma el mando… por ahora

Tras el empate 2-2 ante Burnley, Fletcher explicó que la directiva le comunicó su deseo de que se hiciera cargo del equipo también el domingo.

“Me han informado que les gustaría que llevara al equipo el domingo”, declaró después del encuentro. “Desde el lunes presentía que podría ser así, pero queríamos centrarnos en el Burnley. Mi tarea es liderar al equipo el domingo, así que ahora dedico toda mi atención y energía a eso”.

Aunque existía la esperanza de que el club anunciara un nuevo interino en cuestión de días, Fletcher dejó claro que ese escenario no parece inminente.

Los candidatos son viejos conocidos y nuevas alternativas

El United ha optado por no precipitarse con un nombramiento permanente y, en su lugar, busca un técnico interino que pueda estabilizar al equipo durante los meses restantes de la temporada.

Entre los nombres que suenan con más fuerza destacan:

Ole Gunnar Solskjær, exentrenador y figura muy querida por la afición.

Michael Carrick, actual técnico del Middlesbrough y exjugador clave del club.

Ruud van Nistelrooy, leyenda goleadora del United y una alternativa que gana peso en las últimas horas.

La presencia de tantos exjugadores en la lista refleja una tendencia recurrente en la directiva: recurrir a figuras con ADN United cuando la situación se complica.

Gary Neville: “Esto se siente como el Día de la Marmota”

El exdefensor y analista de Sky Sports, Gary Neville, no tardó en expresar su frustración ante lo que considera un patrón repetitivo en la gestión del club.

“Pusieron a Ryan Giggs a cargo hace 10 años, luego Ole asumió el cargo y se volvió a los viejos muchachos, luego se buscó a uno nuevo, luego se buscó más experiencia”, recordó Neville. “Es casi como un ciclo, como una película que todos hemos visto antes, como El día de la marmota”.

Neville destacó que Solskjaer, Carrick y Van Nistelrooy son personas que aman profundamente al club y lo conocen desde dentro, pero advirtió que cualquiera que acepte el cargo deberá estar preparado para una enorme presión si los resultados no acompañan.

Un club atrapado entre el pasado y el futuro

La situación actual del Manchester United refleja una tensión constante entre la nostalgia por figuras históricas y la necesidad de un proyecto moderno y estable. El despido de Amorim, sumado a la falta de claridad en la toma de decisiones, ha reavivado las dudas sobre la dirección deportiva del club.

Mientras tanto, Fletcher se prepara para un desafío inmediato y crucial: mantener al equipo enfocado en la FA Cup, una competición que podría convertirse en el único consuelo de una temporada turbulenta. El domingo será un nuevo capítulo en una historia que, como dice Neville, parece repetirse una y otra vez.

