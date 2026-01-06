El Manchester United se plantea el regreso de un "viejo conocido" como solución de emergencia

El Manchester United vuelve a mirar a su pasado reciente para intentar estabilizar un presente convulso. Tras la sorpresiva salida de Ruben Amorim este lunes, el club se encuentra inmerso en una situación de transición en el banquillo y, según diversos informes, Ole Gunnar Solskjaer emerge como uno de los principales candidatos para asumir el cargo de entrenador interino hasta el final de temporada.

La decisión de prescindir de Amorim ha generado un vacío de poder inmediato en Old Trafford. Aunque la directiva maneja una lista amplia de candidatos para liderar el proyecto a largo plazo, la prioridad ahora es nombrar un técnico provisional que aporte calma, conocimiento del entorno y capacidad para gestionar un vestuario bajo presión en los próximos meses.

Solskjaer, un nombre con peso simbólico en Old Trafford

Según informa The Athletic, Solskjær es considerado una opción sólida por su experiencia previa en el club y su estatus único dentro de la institución. El noruego es una figura profundamente ligada a la identidad del United: pasó 11 temporadas como jugador en Old Trafford y se convirtió en leyenda con su gol en el tiempo añadido ante el Bayern de Múnich en la final de la Champions League de 1999.

Su trayectoria como entrenador ha sido más irregular. Tras dos etapas exitosas en el Molde noruego, su aventura en el Cardiff City terminó con un descenso, una experiencia que frenó su progresión antes de regresar al United en circunstancias similares a las actuales.

Un precedente que invita al optimismo… con matices

Después de la destitución de José Mourinho en diciembre de 2018, el club recurrió a Solskjaer como interino. Aquel periodo fue notablemente exitoso: 14 victorias en 19 partidos, incluyendo la histórica remontada ante el Paris Saint-Germain en los octavos de final de la Champions League. Ese rendimiento le valió el nombramiento como entrenador permanente.

Ya en propiedad, su etapa fue más exigente, pero dejó resultados destacables: tercer puesto en la temporada 2019-20 y subcampeonato en la siguiente, un logro que solo José Mourinho ha conseguido en la era post–Sir Alex Ferguson. Sin embargo, la falta de títulos y el desgaste competitivo terminaron por marcar el final de su ciclo.

Fletcher toma el mando… y aparecen más alternativas internas

Solskjaer no es la única opción sobre la mesa. El Manchester United ha optado, al menos de forma inmediata, por una solución interna. Darren Fletcher dirigirá al equipo en el partido de Premier League del miércoles frente al Burnley, según ha confirmado el propio club.

Aunque inicialmente se pensaba que el actual entrenador del equipo sub-18 no sería considerado para un interinato prolongado, The Athletic asegura que Fletcher tendrá la oportunidad de demostrar sus credenciales. Junto a él, otro nombre que gana fuerza es el de Michael Carrick, mientras que Jonny Evans, recientemente desvinculado de su rol como responsable de préstamos y desarrollo, se incorporará al cuerpo técnico de este equipo de emergencia.

Una decisión clave para un final de temporada delicado

El United se enfrenta ahora a un dilema recurrente en su última década: apostar por un rostro familiar que garantice estabilidad a corto plazo o asumir riesgos en busca de un cambio estructural inmediato. En ese contexto, el posible regreso de Solskjaer simboliza tanto la nostalgia como la necesidad de orden en un club que sigue buscando su rumbo tras Ferguson.

Las próximas semanas serán determinantes. El nombramiento del interino no solo condicionará el final de la temporada, sino también el margen de maniobra para construir el proyecto que debe devolver al Manchester United a la élite europea.