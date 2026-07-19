De Enzo Fernández a Zidane: los 6 jugadores expulsados en una final del Mundial

España y Argentina disputan la gran final del Mundial 2026. En los minutos finales del tiempo reglamentario, la Albiceleste se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Enzo Fernández. El mediocampista del Chelsea, que ya tenía una tarjeta amarilla, entró con fuerza desmedida a una pelota divida con Pau Cubarsí.

El árbitro Slavko Vincic no dudó en mostrar la tarjeta roja directa al volante argentino y la Albiceleste se quedó con un jugador menos.

En la lista se encuentran tres argentinos, dos franceses y un neerlandés. A continuación te presentamos a los jugadores expulsados en la final del mundial.

Pedro Monzón (Argentina) - Mundial Italia 1990: Alemania y Argentina protagonizaron la gran final del campeonato de 1990. Los bávaros terminaron coronándose gracias a un solitario gol de Andreas Brehme al minuto 85. El defensa Pedro Damián Monzón, quien había entrado al minuto 46, se fue expulsado al 65.

Gustavo Dezotti (Argentina) - Mundial Italia 1990: El delantero Gustavo Dezotti fue expulsado en el mismo encuentro. Fue expulsado al minuto 87, cuando su equipo ya estaba abajo en el marcador.

Marcel Desailly (Francia) - Mundial Francia 1998: Francia se impuso a Brasil en la final de 1998. Desailly, quien ya tenía tarjeta amarilla, se barrió sobre Cafú en el minuto 68 y dejó a su equipo con diez jugadores.

Zinedine Zidane (Francia) - Mundial Alemania 2006: Les Bleus llegaron a la gran final del Mundial de 2006 y se midieron ante Italia. Zinedine Zidane su fue expulsado en el 110 del tiempo extra tras darle un cabezazo a Marco Materazzi.

John Heitinga (Países Bajos) - Mundial Sudáfrica 2010: Países Bajos protagonizó la gran final del mundial de Sudáfrica. España ganó el título por la mínima diferencia. John Heitinga dejó a su equipo con diez al 109 del tiempo extra.

Enzo Fernández (Argentina) - Mundial Norteamérica 2026: El medio fue expulsado al minuto 90+3 tras una falta sobre Cubarsí.