De esta forma se perfila la limpia dentro del América

América ya comenzó a definir la reestructuración de su plantilla rumbo al próximo torneo y varios futbolistas tienen prácticamente sentenciada su salida. La directiva azulcrma, junto al cuerpo técnico, trabaja en una renovación profunda tras analizar el rendimiento reciente del equipo y detectar posiciones donde consideran necesario realizar movimientos importantes.

Los primeros jugadores que abandonarán la institución serán Ralph Orquín y Néstor Araujo, ambos como agentes libres una vez que finalicen sus respectivos vínculos contractuales. En el caso del defensor central, la dirigencia decidió no ofrecerle una renovación tras perder protagonismo durante el último año futbolístico dentro del plantel americanista.

⚠️ ¡¡LIMPIA EN AMÉRICA!! ⚠️



❌ Ralph Orquin y Néstor Araujo no renovarán su contrato con las Águilas



❌ Henry Martín, Ramón Juárez, Alexis Gutiérrez, Alan Cervantes, Santiago Naveda, y la Pantera Zúñiga son jugadores que no entrarían en los planes de la directiva para la… pic.twitter.com/mKRhjD8UON — MedioTiempo (@mediotiempo) May 13, 2026

Además de esas salidas confirmadas, otros futbolistas dejaron de entrar en planes para el siguiente proyecto deportivo. Henry Martín, Ramón Juárez, Alexis Gutiérrez, Aln Cervantes, Santiago Naveda y José Zúñiga aparecen actualmente dentro de la lista de elementos transferibles, situación que abre múltiples escenarios rumbo al próximo mercado veraniego azulcrema.

La postura del América es clara respecto a esos nombres. La prioridad será encontrar ventas definitivas que permitan recuperar parte de la inversión realizada en algunos casos y, al mismo tiempo, liberar espacios dentro de la plantilla. Sin embargo, el club también contempla cesiones si las condiciones económicas resultan razonables.

America v Pumas UNAM - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Las posibles bajas no terminarían ahí, pues la directiva del nido de Coapa también está dispuesta a escuchar ofertas por tres futbolistas considerados titulares habituales durante los últimos torneos. Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres e Israel Reyes cuentan con mercado internacional y podrían convertirse en ventas relevantes si aparecen propuestas convincentes para todas las partes.

Con este panorama, América se prepara para vivir uno de los mercados más movidos de los últimos años. La intención del club es ajustar costos, rejuvenecer algunas posiciones y mantener un plantel competitivo rumbo al siguiente semestre.

Mientras tanto, distintos equipos dentro y fuera de México comienzan a seguir de cerca la situación de los elementos azulcremas. Se entiende que este verano será de ofertas en el nido.