La tensión entre Luis De la Fuente y el FC Barcelona ha tenido otro capítulo esta semana, que tiene como protagonista, nuevamente, a Lamine Yamal. El seleccionador de España y el atacante del Barça conversaron después de confirmarse la recaída de una lesión en el jugador.

Yamal terminó con molestias en el pubis en la derrota 2-1 por UEFA Champions League ante el PSG en Montjuic. El club catalán informó que el atacante estaría dos semanas fuera por prevención pero eso no impidió que el viernes apareciera su nombre entre los convocados por España para los encuentros ante Georgia el 11 de octubre y Bulgaria el 14 del mismo mes.

Según el diario As, De La Fuente le dijo al jugador que si podía jugar con el Barcelona también lo podía hacer con la selección. Esto es otro capítulo para la novela que se armó en el compromiso previo ante Turquía, cuando Yamal jugó a pesar de sus molestias y llegó tocado a la concentración de su equipo, algo que molestó a Hansi Flick.

Deco, director deportivo del FC Barcelona, se comunicó con Aitor Karanka, su homólogo en la selección, para hablar sobre la situación de Yamal. Sin embargo, el ejecutivo de la Real Federación Española de Fútbol se puso del lado de De la Fuente.

En el seno del cuadro catalán se vio como una provocación que el entrenador de la selección haya convocado a Yamal pese a que el jugador le pidió descansar las próximas dos semanas.

"Cuando tenemos dudas sobre el estado físico de un futbolista, no juega. Lamine está mucho mejor que ayer, pero no está bien para jugar. Después del último parón, cuando Lamine regresó, ya dije que quería proteger a mis jugadores. Esto ya pasó, ha pasado mucho tiempo. Estas cosas pasan en el fútbol, no es fácil para la otra parte, no es fácil para mí... Tienen que entender que yo quiero proteger a mis jugadores. Para mí, el asunto está cerrado", aseguró Hansi Flick esta semana.

El entrenador alemán criticó al seleccionador español durante la pasada fecha de eliminatorias, afirmando que debía preocuparse más por la salud de sus jugadores. ¿Podría la decisión de De la Fuente interpretarse como una respuesta a aquellas críticas?