La posible alineación titular del FC Barcelona para enfrentarse al Sevilla

El Futbol Club Barcelona, líder absoluto de la campaña 2025/26 de LaLiga, visita en esta Jornada 8 al Sevilla, quien está en la pelea por meterse a puestos europeos y quiere hacer del Ramón Sánchez Pizjuán una fortaleza para derrocar al mandamás del balompié español.

Este partido tiene una historia reciente favorable para la escuadra blaugrana y es que desde el 3 de octubre del 2015 no logran ganarle a su hoy rival en territorio propio, tomando en cuenta solo el certamen liguero. Han pasado ya nueve partidos desde aquel entonces y el historial marca seis triunfos culés, por tres empates.

La posible alineación de FC Barcelona vs Sevilla para la Jornada 8 de LaLiga

POR: Wojciech Szczesny - Debido a la lesión de Joan García de rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, en la que se espera una recuperación de 4 a 6 semanas, el polaco tiene dos encuentros como titular y pareciera que no ha tenido nada qué reprocharle.

LD: Jules Koundé - Ha aparecido en los siete partidos de LaLiga como titular y hasta hizo un gol frente a la Real Sociedad, sin lugar a dudas es pieza clave en el accionar del equipo de Hansi Flick y a menos que algo extraordinario suceda, lo veremos como titular.

DFC: Ronald Araujo - Pareciera que no vio participación frente al París Saint Germain simple y sencillamente por el hecho de tomar un descanso con el torneo apenas comenzado, pero el uruguayo no ha desentonado para nada en el equipo.

DFC: Pau Cubarsí - En este tema del refresco de jugadores con todo el trajín post torneos de verano, podría darle la oportunidad a Cubarsí de comenzar este juego, que si bien no es a modo, puede generar opciones para mover piezas.

LI: Gerard Martín - Este joven de 23 años se ha ganado la confianza de Flick y aunque suele no terminar los encuentros, ha sido una pieza constante en la oncena titular y pese a su corta edad, pareciera no sentir ningún tipo de nerviosísmo.

FC Barcelona v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | Judit Cartiel/GettyImages

ED: Roony Bardghji - El inicio de temporada de Bardghji con el Barça está siendo una de las grandes sorpresas del curso. El joven extremo danés ha demostrado personalidad, desborde y gol desde los primeros partidos, ganándose la confianza de Hansi Flick. Su irrupción añade frescura y competencia a un ataque azulgrana lleno de talento.

MCD: Frenkie de Jong - No tienes las notas más altas en cada partido, pero el neerlandés suele ir bien al frente, orquestar de buena forma al equipo y es llave para que Pedri, su compañero en medio campo, pueda tener mayor libertad.

MCI: Pedri - Este hombre que ya es toda una realidad es la exquisitéz andando, pareciera que flota con el balón pegado a los pies y si bien para el grueso no pareciera ser tan trascendente, es top 3 en el equipo de Hans Dieter.

EI: Marcus Rashford - De a poco ha ido acoplándose al equipo y al estilo de juego del balompié español, por lo que cada vez es más incisivo en sus ataques, además de que cada que pisa el área hace sentir peligro al rival.

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Pedro Salado/GettyImages

MCO: Dani Olmo - Este hombre siempre muestra un bajo perfil, pero tiene una cadencia y una calma necesaria para pisar el área rival. Gusta de disparar de larga distancia y de crear oportunidades de gol para su escuadra.

DC: Robert Lewandowski - Cuando este hombre está saludable, se nota de inmediato. No ha sido pieza inamovible en el equipo, pero en seis partidos disputados ya tiene cuatro goles en su cuenta, lo que habla de su grandísima calidad.

Así se vería la formación del FC Barcelona (4-5-1)

Portero: Wojciech Szczesny

Defensas: Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín

Centrocampistas: Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Pedri, Marcus Rashford, Dani Olmo

Delanteros: Robert Lewandowski

Así se vería la formación del Sevilla (3-4-3)

Portero: Odysseas Vlachodimos

Defensa: César Azpilicueta, Fabio Cardoso, Marcao

Centrocampistas: José Ángel Carmona, Lucien Agoume, Batista Mendy, Gabriel Suazo

Delanteros: Alexis Sánchez, Rubén Vargas, Isaac Romero