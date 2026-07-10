De la Fuente se rinde ante Messi y sorprende al mundo con sus declaraciones

Luis de la Fuente, entrenador de la selección española, destacó el extraordinario presente de Lionel Messi al analizar el momento que atraviesa el capitán argentino en la Copa del Mundo 2026 y aseguró que su rendimiento sigue estando entre los mejores del mundo, pese al paso de los años.

El técnico español aseguró que la edad no parece afectar el rendimiento del campeón del mundo y remarcó que mantiene la misma ilusión y competitividad que en sus primeros años como profesional.

🇪🇸🇦🇷 De La Fuente: “Messi looks like he’s 19 or 23 years old. He’s performing at an exceptional level. It’s not just his maturity anymore, but above all his commitment”.



“He’s tireless, he’s never satisfied. He always wants more, every single day. He’s an example for all of his… pic.twitter.com/gDfEOjgC22 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2026

"Parece que tiene 19 o 23 años"

Durante sus declaraciones, De la Fuente destacó el nivel futbolístico que mantiene el rosarino pese a sus 39 años y afirmó que continúa compitiendo como si estuviera en el inicio de su carrera.

"Messi parece que tiene 19 años o 23. Está a un nivel excepcional", expresó el seleccionador y, además, explicó que la experiencia adquirida con el paso del tiempo solo fortaleció aún más su influencia dentro del campo de juego.

Para el técnico español, el capitán albiceleste combina talento, inteligencia y una capacidad única para seguir marcando diferencias en los partidos más importantes.

El compromiso, la mayor virtud del argentino

Más allá de las condiciones técnicas de Messi, De la Fuente puso el foco en un aspecto que considera determinante: su compromiso diario. Según explicó, esa mentalidad es la que le permite mantenerse en la élite después de más de dos décadas como profesional.

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Elsa/GettyImages

"Es incansable e insaciable. Quiere más, cada día más", afirmó el entrenador, quien sostuvo que esa actitud lo convierte en un referente no solo para sus compañeros, sino también para cualquier chico que sueñe con llegar al fútbol profesional.

En esa misma líneal, el español también aseguró que su éxito es consecuencia del esfuerzo constante que sostuvo durante toda su carrera y remarcó que el '10' nunca dejó de entrenarse con la máxima exigencia, incluso después de haber conquistado todos los títulos posibles.

"Cuando uno trabaja y trabaja, siempre está más cerca de conseguir sus objetivos. Messi lo ha hecho toda su vida y hoy lo sigue demostrando", concluyó.

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